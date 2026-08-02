BJP Protest: जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्याचा निषेध; सांगोल्यात भाजपकडून संजय राऊत यांच्या पुतळ्याचे दहन

सांगोला : राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या सांगोला शहर व तालुका शाखेच्या वतीने रविवारी वासूद चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संजय राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून घोषणाबाजी करण्यात आली..या आंदोलनाचे नेतृत्व सोलापूर जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती तथा भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब एरंडे यांनी केले. आंदोलनात मारुती बनकर, बाळासाहेब काटकर, सुदर्शन इंगवले, मंडल अध्यक्ष विजय मगर, मंडल अध्यक्ष दादासाहेब खरात, बाळासाहेब झपके, पोपट गडदे, प्रशांत वलेकर, नंदकुमार दिघे, विजय बाबर, विजय इंगोले, सुभाष पवार, सिद्धेश्वर गाडे, प्रवीण जानकर, गोटू इमडे, ॲड. सुशांत फुले, उल्हास धायगुडे यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांनी संजय राऊत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच त्यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्यास जोडे मारून त्याचे दहन करण्यात आले. संबंधित वक्तव्याचा निषेध नोंदवत भविष्यात अशा प्रकारची विधाने टाळावीत, अशी मागणीही करण्यात आली..यावेळी बोलताना चेतनसिंह केदार-सावंत म्हणाले, "जयकुमार गोरे हे विकासाभिमुख नेतृत्व असून त्यांच्याविरोधात करण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक टीकेतून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. अशा बेताल वक्तव्यांना भारतीय जनता पक्ष लोकशाही मार्गाने ठाम उत्तर देईल.".आंदोलनामुळे काही काळ वाहतुकीवर परिणाम झाला. पोलिस बंदोबस्तात आंदोलन शांततेत पार पडले. आंदोलनाच्या शेवटी भाजपच्या वतीने जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत बिनबुडाच्या आरोपांविरोधात भविष्यातही लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.