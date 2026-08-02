सोलापूर

BJP Protest: जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्याचा निषेध; सांगोल्यात भाजपकडून संजय राऊत यांच्या पुतळ्याचे दहन

सांगोला येथे भाजपकडून संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध; वासूद चौकात रास्ता रोको, प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन, जयकुमार गोरे यांना पाठिंबा
BJP workers staged a road blockade and burnt an effigy of Shiv Sena MP Sanjay Raut in Sangola, protesting his remarks against Minister Jaykumar Gore.

BJP workers staged a road blockade and burnt an effigy of Shiv Sena MP Sanjay Raut in Sangola, protesting his remarks against Minister Jaykumar Gore.

Sakal

दत्तात्रय खंडागळे
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सांगोला : राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याबाबत खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या सांगोला शहर व तालुका शाखेच्या वतीने रविवारी वासूद चौक येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. यावेळी संजय राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून घोषणाबाजी करण्यात आली.

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