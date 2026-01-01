Solapur Municipal Election: सोलापूर महापालिकेसाठी भाजपने १७ नगरसेवकांना दिली पुन्हा संधी; इच्छुकांना डावल्याने अनेकांनी पक्षच साेडला!

सोलापूर : महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाची उमेदवारांची यादी बुधवारी सायंकाळी जाहीर करण्यात आली. या यादीत १७ विद्यमान नगरसेवकांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे. गत निवडणुकीतील सभागृहात भाजपचे ४९ नगरसेवक होते. त्यापैकी १७ जणांवर पक्षाने पुन्हा विश्वास दाखविला आहे..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .उर्वरित नगरसेवकांपैकी काहींनी पक्ष सोडला असून, काहींनी यावेळी उमेदवारीची मागणीच केली नाही. तर काही इच्छुकांना पक्षाने डावलल्याची चर्चा आहे. प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये विद्यमान चारही नगरसेवकांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे..पती - पत्नी यांना उमेदवारीप्रभाग क्रमांक तीन मधून विद्यमान नगरसेविका अंबिका पाटील यांच्याऐवजी त्यांचे पती राजकुमार पाटील, प्रभाग १९ मधून अनिता कोंडी यांच्याऐवजी त्यांचे पती व्यंकटेश कोंडी, तर प्रभाग १३ मधून सुनील कामाठी यांच्या जागी त्यांच्या पत्नी सुनीता कामाठी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तसेच, गतवेळी प्रभाग २४ मधून निवडून आलेल्या संगीता शंकर जाधव यांना यावेळी प्रभाग २६ मधून पुन्हा संधी देण्यात आली आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...यांना मिळाली पुन्हा संधीप्रभाग १ : राजश्री कणके, अविनाश पाटील. प्रभाग २ : नारायण बनसोडे, कल्पना कारभारी, शालन शिंदे, डॉ. किरण देशमुख. प्रभाग ३ : संजय कोळी. प्रभाग ४ : वंदना गायकवाड, विनायक विटकर. प्रभाग ६ : सुनील कटके. प्रभाग ८ : अमर पुदाले. प्रभाग १७ : जुगनुबाई आंबेवाले, रवी कैय्यावाले. प्रभाग १८ : श्रीकांचना यन्नम, शिवानंद पाटील. प्रभाग २४ : संगीता जाधव. प्रभाग २६ : अश्विनी चव्हाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.