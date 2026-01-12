सोलापूर

Mohol Politics: स्वीकृत नगरसेवकासाठी भाजपचे दोन डझन इच्छुक; उपनगराध्यपदाची लॉटरी कोणाला लागणार? मोहोळकरांचे लक्ष!

Municipal Corporation Deputy Mayor BJP Politics: भाजपच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी दोन डझन इच्छुकांची स्पर्धा
Race Heats Up for BJP Nominated Corporator Seat, Moholkar Keeps Close Watch

Race Heats Up for BJP Nominated Corporator Seat, Moholkar Keeps Close Watch

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोहोळ : मोहोळ नगर परिषदेमध्ये सर्वाधिक ११ नगरसेवक निवडून आलेल्या भाजपकडे स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी सुमारे दोन डझन कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त करीत हस्ते परहस्ते मागणी केली आहे. तसेच उपनगराध्यक्ष पदासाठीही इच्छुकांनी फिल्डिंग लावल्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष पदाची लॉटरी नक्की कोणाला लागते? याची चर्चा शहरात सध्या सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
mohol
district
Maharashtra Politics
Municipal election
Deputy Mayor
Corporation Election
Solapur

Related Stories

No stories found.