Mohol Politics: स्वीकृत नगरसेवकासाठी भाजपचे दोन डझन इच्छुक; उपनगराध्यपदाची लॉटरी कोणाला लागणार? मोहोळकरांचे लक्ष!

मोहोळ : मोहोळ नगर परिषदेमध्ये सर्वाधिक ११ नगरसेवक निवडून आलेल्या भाजपकडे स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी सुमारे दोन डझन कार्यकर्त्यांनी इच्छा व्यक्त करीत हस्ते परहस्ते मागणी केली आहे. तसेच उपनगराध्यक्ष पदासाठीही इच्छुकांनी फिल्डिंग लावल्यामुळे स्वीकृत नगरसेवक व उपनगराध्यक्ष पदाची लॉटरी नक्की कोणाला लागते? याची चर्चा शहरात सध्या सुरू आहे..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.मोहोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक ११ नगरसेवक निवडून येऊनही अवघ्या १६९ मतांनी नगराध्यक्षपदाने हुलकावणी दिली. त्यामुळे भाजपने वरिष्ठ पातळीवर शहरामध्ये संघटनात्मक काम करण्यावर अधिक भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या गटनेतेपदी सतीश काळे यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. .भाजपच्या उपनगराध्यक्ष पदासाठीही बेरजेच्या राजकारणासह जातीय समीकरणावर भर देत माजी आमदार राजन पाटील व यशवंत माने यांच्याशी योग्य समन्वय राखत भाजपचेच संघटनात्मक काम करणाऱ्या नगरसेवकाला संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अनुभवी व आक्रमक अशा दत्तात्रय खवळे यांचे पारडे जड वाटत आहे..मात्र ऐनवेळी नगराध्यक्षपदाचा अनुभव असलेल्या सरिता सुरवसे, उपनगराध्यक्षाचा अनुभव असलेले प्रमोद डोके, रूपेश धोत्रे, अझरुद्दीन कुरेशी, शहनाज तलफदार, शाहिस्ता परवीन शेख, विक्रम फडतरे यांच्याही नावांचा विचार होऊ शकतो..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी यांची नावे चर्चेत...स्वीकृत नगरसेवकासाठी शहर प्रभारी सुशील क्षीरसागर, नीतेश गरड, सुरेश कांबळे, बाळासाहेब गायकवाड, सुरेश राऊत, सागर लेंगरे, बबन शिंदे, अभय गायकवाड, अवि गायकवाड, प्रवीण सोनवणे, महेश सोवनी, नागेश बिराजदार, जयवंत गुंड आदींसह सुमारे दोन डझन कार्यकर्ते इच्छुक असून, याबाबत पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार राजन पाटील सर्वांची मते जाणून घेत आपला अहवाल पक्षश्रेष्ठींना दाखल करतील व १४ जानेवारी रोजी भाजपच्या स्वीकृत नगरसेवकासाठी एकाचे नाव घोषित करतील, अशी माहिती नगरपरिषदेचे गटनेते सतीश काळे यांनी दिली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.