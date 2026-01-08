Solapur Election:साेलापूरात माजी उपमहापौर काळे, आलुरे, करलींसह २८ जणांचे निलंबन; भाजपकडून कारवाई, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर: बंडखोरी करत अपक्ष व दुसऱ्या पक्षाकडून महापालिका निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरलेल्या सात माजी नगरसेवकांसह २८ कार्यकर्त्यांवर शहर भाजपने निलंबनाची कारवाई केली आहे. यात माजी उपमहापौर राजेश काळे, विठ्ठल कोटा, वैभव हत्तुरे, श्रीनिवास करली, डॉ. राजेश अनगिरे या माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपकडून १०२ जागांसाठी ८०० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी मागितली होती. मात्र, उमेदवारी डावलल्याने आणि आयातांना उमेदवारी दिल्याने माजी नगरसेवकांसह काही कार्यकर्ते बंडखोरी करत अपक्ष व अन्य पक्षाकडून निवडणुकीच्या मैदानात उतरून पक्षाला आव्हान दिले आहे. तर काहींनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या आहेत. त्यांना पक्षाची शिस्त, विचारधारेशी इमान राखत पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी काम करा, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा शहराध्यक्ष तडवळकर यांनी दिला होता. मात्र, त्यानंतरही निवडणुकीतून माघार न घेतलेल्या व पक्षविरोधी कारवाया सुरू ठेवलेल्या २८ जणांवर निलंबनाची कारवाई केल्याचे शहराध्यक्ष तडवळकर यांनी सांगितले..आधी परवानगी, आता कारवाईशहराध्यक्ष तडवळकर यांनी प्रभाग २२ मधून शीतल गायकवाड यांची उमेदवारी जाहीर करण्यास परवानगी दिली होती, हे आमदार सुभाष देशमुख यांनी जाहीररीत्या सांगितले होते. त्याचे शहराध्यक्षांनी अद्याप जाहीर खंडन केले नाही. मात्र, किसन जाधव व नागेश गायकवाड यांना प्रवेश देऊन जाधव व गायकवाड यांच्या पत्नी अंबिका गायकवाड यांना उमेदवारी देण्यात आली. विशेष रणनीती आखून नाराज शीतल व विशाल गायकवाड हे निवडणूक मैदानात राहणार नाहीत, याची खबरदारी घेतली गेली. त्यानंतरही विशाल यांनी पत्नी रश्मी यांची उमेदवारी प्रभाग २४ मधून कायम ठेवली. आता शहराध्यक्षांनी आधी उमेदवारीला परवानगी दिलेल्या शीतल यांच्यासह विशाल - रश्मी दांपत्यावरही निलंबनाची कारवाई केली आहे..महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांची संख्या जादा असल्याने सर्वांचे समाधान करणे पक्षाकडून शक्य नव्हते. उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, पक्षाच्या शिस्तीला न जुमानता काहींनी बंडखोरी करत अपक्ष व अन्य पक्षांकडून उमेदवारी कायम ठेवली. तर काहींनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या. त्यामुळे त्या २८ जणांवर पक्षशिस्तीचा भंग केल्याबद्दल निलंबनाची कारवाई केली आहे.- रोहिणी तडवळकर, शहराध्यक्ष, भाजप, सोलापूर.Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.यांच्यावरही निलंबनाची कारवाईबाबूराव जमादार, ॲड. शर्वरी रानडे, अमरनाथ बिराजदार, काशिनाथ झाडबुके, निर्मला तट्टे, निर्मला पासकंटी, प्रकाश राठोड, मंजूषा मुंडके, राजशेखर येमूल, राजश्री चव्हाण, राजू आलुरे, राजेश काळे, रुचिरा मासम, रेखा गायकवाड, विजय इप्पाकायल, वीरेश चडचणकर, श्रीनिवास पोतन, श्रीशैल हिरेमठ, सीमा महेश धुळम, स्नेहा विद्यासागर श्रीराम..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.