Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात जि. प. व पंचायत समितीवर भाजपाचे एकहाती वर्चस्व

मंगळवेढा - 'जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजप आ. समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समितीवर दुसऱ्यांदा वर्चस्व प्रस्थापित झाले. नगरपालिका निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर आ. आवताडे यांनी मोठे संपादन केले.जिल्हा परिषदेच्या 4 व पंचायत समितीच्या 8 जागांसाठी 7 फेब्रुवारी 65.50% इतके मतदान झाले होते. आज स. 10 वाजता शासकीय गोदाम येथे निवडणूक निर्णय अधिकारी शिल्पा ओसवाल, सहाय्यक निवडणूक अधिकारी मदन जाधव यांच्या अधिकाराखाली कडक पोलिस बंदोबस्तात मतमोजणी प्रारंभ केला पहिल्यांदा दामाजी नगर गटाची मतमोजणी घेण्यात आली..त्यामध्ये भाजपचे रमेश भांजे हे 1382 मतानी विजयी झाले यापूर्वी ते पंचायत समिती सदस्य म्हणून होते. तर दामाजी नगर गणात जयश्री शिंदे या आघाडीच्या उमेदवार 348 मतांनी विजयी झाल्या. तर बोराळे पंचायत समिती गणामध्ये भाजपच्या जयश्री कवचाळे या 2135 मतांनी विजयी झाल्या.या ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या सुमय्या तांबोळी यांचा पराभव झाला. हुलजंती गटामध्ये भाजपचे संगीता दुधाळ या 7147 मतांनी विजयी झाल्या. गत महिन्यात त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून उमेदवारी मिळवली त्यात त्यांनी मोठ्या फरकाने विजय संपादन केला. मरवडे पंचायत समिती गणामध्ये मोहिनी गणपाटील या 1399 मतांनी विजयी झाल्या..तर हुलजंती पंचायत समिती गणामध्ये मल्लिकार्जुन मल्लाळे 3767 मतांनी विजयी झाले. भोसे जिल्हा परिषद गटामध्ये माजी सभापती प्रदीप खांडेकर हे 1298 मतांनी विजयी झाले. दादा दोलतोडे यांना आपल्या सोबतीला घेत नंदेश्वर गावातून मिळालेले 1214 चे मताधिक्य त्यांच्या विजयाला कारणीभूत ठरले.तर पंचायत समिती रड्डे गणामध्ये तिर्थक्षेत्र आघाडीचे सुरेश कांबळे हे 391 मतांनी विजयी झाले. त्यांनी २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या पराभवाचा बदला घेत माजी सभापती दत्तात्रय कांबळे यांचा पराभव केला. भोसे पंचायत समिती गणात डॉ. आप्पासाहेब निकम हे 342 मतांनी विजयी झाले. तर लक्ष्मी दहिवडी जिल्हा परिषद गटामध्ये करूणा शिवशरण यांनी 5625 मतांनी विजयी मिरवला..या ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या उमेदवार कोमल ढोबळे यांचा कविता खडतरे यांनी घेतलेल्या 5546 मते पराभवास करणीभूत ठरली. या गणामध्ये चोखामेळा गणामध्ये संगीता लेंडवे या आघाडीच्या उमेदवाराने निवडणुकीपूर्वीच आपला पाठिंबा यांनी दिपाली ताड यांना जाहीर केला तरी देखील संगीता लेंडवे यांना 3262 पेक्षा अधिक मते मिळाली.तर लक्ष्मी दहिवडी पंचायत समिती गणमध्ये विनायक यादव हे 3598 मतांनी विजयी झाले त्यांनी आघाडीच्या काका मोरे यांचा पराभव केला शिवसेनेचे तालुकाध्यक्ष आबा लांडे यांना फक्त 340 इतकी मते मिळाली. पंचायत समितीचे आरक्षण सभापती पदाचा आरक्षण हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे..त्यामुळे चोखामेळानगर, मरवडे आणि बोराळे या पंचायत समिती गणातून विजयी होणाऱ्या महिलांना सभापती पदाची संधी मिळणार आहे मात्र तिन्ही जागा या भाजपने पटकावल्यामुळे सभापती भाजपचा होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. आ. समाधान आवताडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली यापूर्वी पंचायत समितीचे पाच सदस्य विजय झाले होते.आता त्यामध्ये एका सदस्याची भर पडली तर जिल्हा परिषदेचे तीन विजयी झाले होते. त्यामध्ये आणखीन एका सदस्याची भर टाकत वर्चस्व कायम ठेवले. निकालानंतर विजयी उमेदवाराने गुलालाची उधळण व फटाक्याची आतिषबाजी करत जल्लोष साजरा केला..दामाजीनगर जि. प. गटरमेश भांजे विजयी भाजप 12930 महाविर ठेंगील 11547दामाजी नगर पंचायत गणजयश्री शिंदे 5646 विजयी तिर्थक्षेत्र विकास आघाडी, सविता कोकरे 5298.बोराळे पंचायत समिती गणजयश्री कवचाळे 6825 विजयी भाजप, सुमैया तांबोळी 4690, सारीका धसाडे 2066हुलजंती जि. प. गटसंगीता दुधाळ 17717 विजयी भाजप, जयश्री माने 10570हुलजंती पंचायत समिती गण मल्लिकार्जुन मल्लाळे 8709 विजयी भाजप, महादेव पेटर्गे 4942.मरवडे पंचायत समितीमोहिनी गणपाटील 7944 विजयी भाजप, उन्नती पवार 6545.लक्ष्मी दहिवडी जि.प.गटकरूणा शिवशरण 12740 विजयी भाजप, कोमल ढोबळे 7903, कविता खडतरे 5546चोखामेळानगर पंचायत समिती दिपाली ताड 8887 विजयी भाजप संगिता लेडवे 3262लक्ष्मी दहिवडी पंचायत गण विनायक यादव 8407 विजयी भाजप, काकासाहेब मोरे 4809 आबा लांडे 340.भोसे जिल्हा परिषद गटप्रदीप खांडेकर 15908 विजयी भाजप बसवराज पाटील 14610रड्डे पंचायत समिती गणसुरेश कांबळे 7333 विजयी तिर्थक्षेत्र विकास आघाडी दत्तात्रय कांबळे 6942भोसे पंचायत समिती गणआप्पासाहेब निकम 8021 विजयी भाजप, प्रवीण मेटकरी 7679 काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.