Solapur BJP Celebration: मंगळवेढ्यात भाजपकडून ‘झालमुडी-जिलेबी’ वाटप, बाईक रॅली व फटाक्यांची आतषबाजी

मंगळवेढा : पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जिल्हा अध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली शहरातील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी शहरात पश्चिम बंगाल ,आसाम , पोंडीचेरी या राज्यामध्ये एकतर्फी विजय मिळवल्याबद्दल भव्य विजयोत्सव साजरा करण्यात आला. निवडणूक प्रचारादरम्यान चर्चेचा विषय ठरलेल्या पश्चिम बंगालमधील झालमुडीचे वाटप आज शहरात करण्यात आले..या विजयोत्सवामध्ये झालमुडीचे वाटप करण्यात आले . पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीदरम्यान झालमोडी दुकानावरती जाऊन झालमुडी खात एक ट्रेंड निर्माण केला होता आणि पश्चिम बंगाल मध्ये भाजपला यश मिळाल्यानंतर झालमोडी चे वाटप केले जाईल असे मोदीजींनी म्हटले होते . त्याचप्रमाणे मंगळवेढा शहरामध्ये देखील झालमोडी व जिलेबी वाटप करत विजय उत्सव साजरा करण्यात आला. कित्येक वर्षाच्या प्रयत्नानंतर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. त्याचा आनंद भाजप कार्यकर्त्यांनी हलग्या वाजवत , फटाके फोडत केला.शहरातील दामाजी चौकामध्ये भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हा विजयोत्सव साजरा करण्यात आला..यावेळी जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण म्हणाले , पश्चिम बंगालमध्ये कित्येक वर्षानंतर सामान्य कार्यकर्ता त्याठिकाणी झटत , झगडत संघर्ष करत राहिला आणि त्याचेच हे यश आज आपल्या सर्वांना दिसत आहे . हे यश एक-दोन महिन्याचे नसून कित्येक वर्षांच्या संघर्षाचे यश आहे . या यशाचं श्रेयपंतप्रधान नरेंद्र मोदी , गृहमंत्री अमित शहा त्याचबरोबर पश्चिम बंगाल मधील सर्व असामान्य कार्यकर्त्यांचा आहे . आज खरंतर भाजपच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांचा आनंद गगनात मावत नाही . ज्या पश्चिम बंगालमध्ये अधि डाव्यांची सत्ता होती आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसचे सत्ता होती त्या ठिकाणी कित्येक अत्याचार भाजपच्या कार्यकर्त्यांना सहन करावे लागले . पण आज खऱ्या अर्थाने सर्व अत्याचारातून मुक्त होत आमचा कार्यकर्ता विजयी झालेला आहे . अशा पद्धतीचा मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले..यावेळी मंगळवेढा शहरांमधून बाईक रॅली काढत फटाके फोडत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आनंद साजरा केला . यावेळी जिल्हा सरचिटणीस संतोष मोगले , उपनगराध्यक्ष येताळा भगत सर , युवा मोर्चा अध्यक्ष सुदर्शन यादव , तालुकाध्यक्ष नागेश डोंगरे , खंडू खंदारे , संजय माळी , सुनील रत्नपारखी , सुशांत हजारे , जयदीप रत्नपारखी , विनायक गुरुकुल , स्वप्निल गवळी , रणजितसिंग गवळी , सुनील कांबळे , सिद्धेश्वर कोकरे , आप्पा स्वामी , कैलास मर्दा , अजित लेंडवे , आशाताई पाटील , ऋतिक खंदारे , रवी चौगुले , अविनाश आठवले , अशोक भगत , उमेश ढगे ,सचिन डोरले , अभिजीत लोखंडे , रमेश मोरे , आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.