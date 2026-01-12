Jaykumar Gore: साेलापुरातील प्रभाग सातसह शहरात भाजपच जिंकेल: पालकमंत्री जयकुमार गोरे; विकासामुळे नागरिक भाजपसोबत...

सोलापूर: सोलापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक सातमधील भाजप उमेदवार तर मोठ्या मताधिक्याने जिंकणार आहेतच. या शिवाय संपूर्ण सोलापूर शहरातील भाजपचे उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी होतील, असा विश्वास पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला. पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार देवेंद्र कोठे यांच्या उपस्थितीत प्रभाग क्रमांक सातमध्ये आज हजारोंच्या सहभागात पदयात्रा झाली. त्यावेळी ते बोलत होते..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.प्रभाग सातमधील पत्रा तालीम, सळई मारुती, पंजाब तालीम, थोरला मंगळवेढा तालीम, चौपाड, शिंदे चौक, नवजवान गल्ली, लोणार गल्ली, काळी मशीद, दाते बोळ, बाबा कादरी मशीद, बाजी अण्णा मठ या परिसरातून पदयात्रा काढण्यात आली. यावेळी पुरुषोत्तम बरडे, निवडणूक प्रमुख श्रीकांत घाडगे, दत्तात्रय कोलारकर, अमर दुधाळ, सचिन शिंदे, बजरंग जाधव, देविदास बनसोडे, सूरज बंडगर, जयवंत सलगर, काटकर, महेश बोकन, सतीश कुदळे, शेखर फंड, सतीश प्रधाने, विनोद मोटे, बाबू बनसोडे, दादा सुरवसे, धीरज बावधनकर आदींसह कार्यकर्ते, मतदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..प्रभाग सातचे भाजपचे उमेदवार पद्माकर काळे, उत्तरा बरडे - बचुटे, श्रद्धा पवार, आनंद कोलारकर यांनीही रविवारी नागरिकांच्या भेटी घेतला. या प्रभागात भाजपच्या उमेदवारांनी प्रचारात आघाडी घेतली असून प्रभाग सातमध्ये कमळ फुलविण्यासाठी भाजपचे कार्यकर्ते शर्थीचे प्रयत्न करीत आहेत. प्रचारात प्रभाग ७ मधील दिग्गज नेते एकत्र येत प्रभाग पिंजून काढत आहेत. पालकमंत्री गोरे आणि आमदार कोठे यांनी या पदयात्रेत नागरिकांना भेटून प्रभाग क्रमांक सातमधील भाजपच्या चारही उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.विकासामुळे नागरिक भाजपसोबत...पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, प्रभाग क्रमांक सात तसेच सोलापूर शहरात भाजपचे कार्यकर्ते आणि मतदारांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. यंदाही भाजपला मोठे बहुमत मिळणार असल्याचे हे संकेत आहेत. भाजपने केलेल्या विकासामुळे नागरिकांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सोलापूरच्या विकासाची लढाई असून या लढाईत विजय भाजपचाच होणार आहे, असेही पालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.