Solapur Crime: 'साेलापूरात वरच्या मजल्यावर कुटुंब'; खाली घर केले साफ; चोरट्यांनी पळविला दोन लाखांचा ऐवज..

Solapur Burglary Shock: सकाळी कुटुंबीय खाली आल्यावर घर अस्ताव्यस्त आढळले, त्यानंतर चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांनी घराच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सोलापूर : घरातील सगळेजण वरच्या मजल्यावर झोपायला गेले. त्यावेळी चोरट्याने त्या घराला बाहेरून कडी लावली व खालच्या मजल्यावरील कडी तोडून घरातील दोन लाख दोन हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. या प्रकरणी सतीश शिवप्पा सोलापुरे (रा. कित्तुर चन्नम्मा नगर, विजयपूर रोड) यांनी विजापूर नाका पोलिसांत फिर्याद दिली.

