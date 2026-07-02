Boralye Darumukti: बोराळे दारूमुक्तीसाठी महिलांचा एल्गार: भाजप पंचायत सदस्य जयश्री कवचाळे यांचा अवैध दारू विक्रीविरोधात मोर्चा

मंगळवेढा : तालुक्यातील बोराळे येथील अवैध धंदे बंद करावेत, दारूच्या आहारी जावून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी थेट सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे या गावातील महिला समवेत आक्रमक होत धंदे बंद करण्यासाठी जनजागृतीसह आंदोलनाचा इशारा दिला..बोराळेतील दारू हद्दपार करून गांव दारू मुक्त करण्याचा महिलांनी एकमुखी निर्णय घेत रॅली काढली.पिडित महिलांचा आवाज प्रशासनापर्यंत पोहचावा,बोराळे गावातून अवैद्य धंदे कायमचे हद्दपार व्हावेत असे निवेदन ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच व ग्रामसेवक यांना देण्यात आले.व पुढील कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली. रॅली दरम्यान प्रत्येक महिलांच्या हाती दारू बंदी विषयी प्रबोधनाचे फलक होते. सद्यस्थितीत एका कुटूंबातील तीन मुले दारू पित असल्याने सध्या तीन महिला विधवा होऊन त्यांचा संसार उघडा पडल्याची प्रतिक्रिया रॅलीतील एका महिलेने व्यक्त केली.गावात पोलीस ओटपोस्ट असताना सहा पेक्षा अधिक अवैध दारू विक्री खुलेआम सुरू आहे.औट पोस्ट बंद असल्यामुळे दारू व्यतिरिक्त अन्य अवैध धंद्याचा देखील प्रमाण वाढले.सध्या शाळेच्या जवळ दारू विकली जात असल्याने मद्यपी वर्गाकडून शालेय विद्यार्थ्यांना त्रासदायक होत आहे त्यामुळे मुलांनी काय आदर्श घ्यावा ? असाही प्रश्न पालकांनी केला आहे. यात पोलीसाचे आर्थिक हितसंबंध असल्याने दारूमुळे अनेकांचे संसार रस्त्यावर आल्याचाही आरोप यावेळी झाला.वटपोर्णीमेला वडाच्या झाडाला फेर्या मारून सात जन्मी हाच पती मिळो अशी प्रार्थना महिला करतात पण त्याच दिवशी गावातील एका तरुण मुलीचा पती दारूच्या आहारी जावुन वटपोर्णीमेदिवशी मयत झाल्याची घटना घडली.यातून महिलाच्या भावना तीव्र झाल्या. राज्यातील सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या पंचायत समिती सदस्या सध्या या अवैध दारू विक्री विरोधात रस्त्यावर उतरल्यामुळे पोलीस यावर काय कारवाई करतात याकडे लक्ष लागले..आठ दिवसात बोराळे गावातून अवैध धंदे दारू विक्री बंद करा.गोरगरीब महिलांचे उघड्यावर पडणारे संसार थांबवा अन्यथा महिलांचा मोर्चा थेट दारू धंद्यावर जावुन बाटल्या फोडतील.जयश्री कवचाळे,सदस्या पंचायत समिती..पूर्व भागातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी व कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी बोराळे येथे पोलीस ओटपोस्ट तयार करण्यात आले परंतु गेल्या काही महिन्यापासून ते कुलूपबंद असल्यामुळे अवैध धंद्याला अधिकची संधी मिळू लागली पूर्वीप्रमाणे कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी बोराळे औटपोस्ट सुरू करणे गरजेचे आहे.अमोल म्हमाणे, नागरिक बोराळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.