सोलापूर

Boralye Darumukti: बोराळे दारूमुक्तीसाठी महिलांचा एल्गार: भाजप पंचायत सदस्य जयश्री कवचाळे यांचा अवैध दारू विक्रीविरोधात मोर्चा

बोराळे गाव दारूमुक्त करण्यासाठी महिलांचा एल्गार; अवैध धंदे बंद न केल्यास थेट धंद्यावर मोर्चा, बाटल्या फोडण्याचा इशारा
Women in Borale village staged a rally demanding an immediate ban on illegal liquor sales in Mangalwedha taluka.

Women in Borale village staged a rally demanding an immediate ban on illegal liquor sales in Mangalwedha taluka.

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : तालुक्यातील बोराळे येथील अवैध धंदे बंद करावेत, दारूच्या आहारी जावून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी थेट सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या पंचायत समिती सदस्या जयश्री कवचाळे या गावातील महिला समवेत आक्रमक होत धंदे बंद करण्यासाठी जनजागृतीसह आंदोलनाचा इशारा दिला.

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