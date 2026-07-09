Solapur Airport: होटगीपेक्षा बोरामणी फायदेशीर! फक्त ५०० कोटींत आधुनिक विमानतळ; सरकारचा पुन्हा प्रकल्पाकडे कल

सोलापूर: होटगी रोड विमानतळावर नाईट लँडिंग सुविधा सुरू करण्यासाठी तब्बल १,८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना, त्याच्या केवळ सुमारे २५ टक्के खर्चात बोरामणी येथील प्रस्तावित विमानतळ विकसित करून नाईट लँडिंगसह नियमित विमानसेवा सुरू करणे शक्य असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. या मोठ्या आर्थिक तफावतीमुळे राज्य शासनाने बोरामणी विमानतळाचा पर्याय पुन्हा गांभीर्याने हाती घेतला असून, या प्रकल्पातील प्रमुख अडथळा ठरलेल्या माळढोकच्या अस्तित्वाबाबत फेरसर्व्हे करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार केला गेल्याने बोरामणी विमानतळाकडे इतकी वर्षे दुर्लक्ष झाले होते..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...होटगी रोड विमानतळावर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी पूर्वी सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची अनधिकृत चिमणी अडथळा ठरत होती. ती हटविल्यानंतर विमानसेवा सुरू झाली; मात्र वर्षभरातच ती बंद पडली. आता या विमानतळावरून नाईट लँडिंग सेवा सुरू करण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी मजरेवाडी आणि कुमठे परिसरातील सुमारे ५० एकर अतिरिक्त जमीन संपादित करावी लागणार आहे. याशिवाय सिद्धेश्वर साखर कारखान्याची जुनी चिमणी आणि कारखाना हटविणे, परिसरातील अतिक्रमणे दूर करणे तसेच नाईट लँडिंगसाठी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणे बसविणे आवश्यक आहे. या सर्व कामांसाठी जवळपास १,८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे समोर आले आहे..त्याउलट, बोरामणी येथे संपादित जागेवर विमानतळ विकसित करण्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे तुलनेने कमी खर्चात आधुनिक विमानतळ उभारण्याचा पर्याय शासनासमोर अधिक व्यवहार्य ठरत असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले..फेरसर्व्हे करण्यासाठी पत्रव्यवहाराची तयारी...बोरामणी विमानतळ प्रकल्प माळढोक संवर्धनाच्या मुद्द्यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. मात्र, विमानतळासाठी प्रस्तावित वन विभागाची जागा माळढोकच्या कोअर, बफर किंवा इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत नसल्याबाबत प्रशासनात एकमत तयार होत आहे. गेल्या पाच ते दहा वर्षांत या परिसरात माळढोकचे दर्शन झाल्याची नोंद नसल्याने देहरादून येथील केंद्रीय वन्यजीव संस्थानाकडून फेरसर्व्हे करण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्याची तयारी सुरू आहे. संबंधित क्षेत्रात माळढोक नसल्याचा अहवाल आल्यास, वन विभागाच्या जागेचे निर्वनीकरण करून बोरामणी विमानतळाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्याबदल्यात वन विभागाला याच परिसरात पर्यायी जागा देण्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाने दर्शविल्याचेही सूत्रांनी सांगितले..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.स्टार इंडिया, फ्लाय ९१ ला एमएडीसीची नोटीससोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-गोवा या दोन मार्गांवरील विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या वर्षभरातच बंद करण्यात आल्या. यासाठी विमान कंपन्यांनी खोटे कारण दिले. या प्रकाराची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेत संबंधित विमान कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी (एमएडीसी)ने स्टार इंडिया आणि फ्लाय ९१ या दोन्ही कंपन्यांना नोटीस बजावली आहे. एमएडीसीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असून, सोलापूरसंदर्भातील कराराचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शासन या कंपन्यांवर कोणती कारवाई करते, याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.