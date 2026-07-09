सोलापूर

Solapur Airport: होटगीपेक्षा बोरामणी फायदेशीर! फक्त ५०० कोटींत आधुनिक विमानतळ; सरकारचा पुन्हा प्रकल्पाकडे कल

Night landing facility at Solapur Airport: होटगी रोडवर नाईट लँडिंगसाठी तब्बल १,८०० कोटींचा अंदाज; त्याच्या चौथ्या भागात बोरामणी येथे आधुनिक विमानतळ उभारणीचा पर्याय शासनासमोर अधिक व्यवहार्य
₹500 Crore Boramani Airport Preferred Over ₹1,800 Crore Hotgi Upgrade

₹500 Crore Boramani Airport Preferred Over ₹1,800 Crore Hotgi Upgrade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर: होटगी रोड विमानतळावर नाईट लँडिंग सुविधा सुरू करण्यासाठी तब्बल १,८०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असताना, त्याच्या केवळ सुमारे २५ टक्के खर्चात बोरामणी येथील प्रस्तावित विमानतळ विकसित करून नाईट लँडिंगसह नियमित विमानसेवा सुरू करणे शक्य असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. या मोठ्या आर्थिक तफावतीमुळे राज्य शासनाने बोरामणी विमानतळाचा पर्याय पुन्हा गांभीर्याने हाती घेतला असून, या प्रकल्पातील प्रमुख अडथळा ठरलेल्या माळढोकच्या अस्तित्वाबाबत फेरसर्व्हे करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राजकीय फायद्या-तोट्याचा विचार केला गेल्याने बोरामणी विमानतळाकडे इतकी वर्षे दुर्लक्ष झाले होते.

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