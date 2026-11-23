सोलापूर : दक्षिण सोलापुरातील बोरामणी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याचा निर्णय झाल्यापासून १८ वर्षांत जमीन हस्तांतरणाशिवाय काहीच झाले नाही. विमानतळाच्या धावपट्टीतच माळढोक अधिवासाची जमीन येत असल्याने केंद्राच्या वन विभागाने ३३.७२ हेक्टरच्या निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव पाच वर्षांपूर्वीच फेटाळला. त्यानंतरही काही हालचाली झाल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर विमानतळासाठी संपादित केलेली १७०० एकर जागा उद्योग विभागाने ‘एमआयडीसी’साठी मागितली आहे. तत्पूर्वी, सोलापूरच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून सद्य:स्थितीचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला आहे. प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सद्य:स्थितीची माहिती (अभिप्राय) मागितली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.१३ जून २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अंदाजे ५१० हेक्टर खासगी जमीन संपादनासाठी आणि बोरामणीतील (ता. दक्षिण सोलापूर) गट क्र. ५७४ मधील शासकीय १०७ हेक्टर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे (एमएडीसी) हस्तांतरित करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली. २३ नोव्हेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त ७२.४८ हेक्टर खासगी क्षेत्र संपादनास मान्यता मिळाली. तसेच २९ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या निर्णयानुसार २९.९४ हेक्टर संपादनासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली. .त्यानुसार विमानतळ कंपनीकडून ५७३.४७ हेक्टर खासगी जमीन संपादित झाली. संपादित क्षेत्राव्यतिरिक्त वन विभागाच्या मालकीचे गट क्र. ५७४ व ५६९ मधील ३३.७२ हेक्टर बोरामणी विमानतळाच्या धावपट्टीत येत असल्याने त्याच्या निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव केंद्राच्या वन विभागास सादर करण्यात आला. २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी वन विभागाच्या अधिपत्याखालील जमिनीत माळढोक पक्षाचा अधिवास असून तेथे मादी प्रजातीचा माळढोक आढळला आहे. ‘माळढोक’ भव्य वन्यजीव प्रजातींपैकी एक असून तो नामशेष होण्याच्या मार्गावर असून त्याचे नुकसान परत न येण्याजोगे आहे. .ही बाब विचारात घेऊन वन विभागाने निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव नाकारला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या ९० व्या बैठकीत जागा ‘एमआयडीसी’ला देण्याचे ठरले. यात चंद्रपूरमधील विहीरगाव व मुर्ती (ता. राजुरा) येथील नियोजित विमानतळाच्या जागेचाही विषय होता. याअनुषंगाने आता ‘बोरामणी’ची जागा ‘एमआयडीसी’ला मिळावी, यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र, विमानतळ विकास कंपनीने पुन्हा एकदा निर्वनीकरणाचा प्रस्ताव पाठवून बोरामणीत विमानतळ करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले..महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे पत्र अन्...‘एमएडीसी’च्या संचालक मंडळाची जानेवारी २०२५ मध्ये बैठक पार पडली. यावेळी ‘माळढोक’चे संभाव्य विलुप्ततेपासून संरक्षण लक्षात घेता कंपनीचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्र्यांनी संपादित जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याचे त्यावेळी निर्देश दिले होते. पुढे, कंपनीनेच विमानतळ होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले. परंतु, ‘एमआयडीसी’ने त्या पत्राचा संदर्भ घेऊन बोरामणी विमानतळासंदर्भातील स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितला आहे. त्यानुसार ‘एमआयडीसी’च्या सोलापुरातील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी बोरामणी येथे विमानतळ होऊ शकते की नाही, याचा पत्राद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागितला आहे..हिप्परगा तलावातील पाण्यासाठी एमआयडीसीचे ‘जलसंपदा’ला पत्रसोलापूर-हैदराबाद महामार्ग, विजेची जवळच सोय, १५०० एकरांवर एकसमान शहराबाहेरील जागा, यामुळे येथे सर्वात मोठी ‘एमआयडीसी’ होईल म्हणून उद्योग विभागाने बोरामणी विमानतळाची जागा मागितली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एमआयडीसी’ने प्राथमिक अहवालही बनविला. यात हिप्परगा तलावातून दररोज ५ ते ६ एमएलडी पाणी मिळू शकते का, असे पत्रही जलसंपदा विभागाला दिल्याची बाब समोर आली आहे. मात्र, विमानतळासाठी संपादित जागा ‘एमआयडीसी’ला देण्यासंदर्भातील अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्याच हाती असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सोलापूरला विमानतळाची मोठी गरज आहे, नाईट लॅण्डिंगही आवश्यक आहे. यामुळे बोरामणी येथे कायमचे मोठे विमानतळ व्हावे, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सोलापूरमधून मी जाण्यापूर्वी बोरामणी विमानतळासंदर्भातील सकारात्मक निर्णय होईल, असा विश्वास आहे. ‘एमआयडीसी’कडून आलेले पत्र पाहून वस्तुस्थितीनुसार त्यांना उत्तर दिले जाईल.- कार्तिकेयन एस., जिल्हाधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.