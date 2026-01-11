सोलापूर

'काका, पास घरी राहिलाय; बाबांना फोन करा ते पैसे देतील'! पाचवीतील मुलाची विनंती, तरीही बस कंडक्टर महामार्गावर उतरवलं, नंतर...

Bus conductor student incident: एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. पाचवीतील विद्यार्थी बसचा पास घरी विसरला होता. यामुळे त्याला बस कंडक्टरने मध्येच महामार्गावर उतरवलं.
सोलापुरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शनिवारी संध्याकाळी मंगळवेढा येथे एका निष्पाप पाचवीच्या विद्यार्थ्याला बस पास नसल्याने बसमधून उतरवून महामार्गावर सोडून दिल्याची गंभीर घटना घडली. या घटनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी गावातील रहिवासी प्रथमेश राहुल पाटील (इयत्ता पाचवी) हा दररोज मंगळवेढा येथील शाळेत जातो.

