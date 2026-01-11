'काका, पास घरी राहिलाय; बाबांना फोन करा ते पैसे देतील'! पाचवीतील मुलाची विनंती, तरीही बस कंडक्टर महामार्गावर उतरवलं, नंतर...

सोलापुरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शनिवारी संध्याकाळी मंगळवेढा येथे एका निष्पाप पाचवीच्या विद्यार्थ्याला बस पास नसल्याने बसमधून उतरवून महामार्गावर सोडून दिल्याची गंभीर घटना घडली. या घटनेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी गावातील रहिवासी प्रथमेश राहुल पाटील (इयत्ता पाचवी) हा दररोज मंगळवेढा येथील शाळेत जातो. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी सकाळी त्याच्या पालकांनी त्याला शाळेत सोडले. शाळेतून परतताना प्रथमेश मंगळवेढाहून सोलापूरला एसटी बस क्रमांक ९४०५ ने प्रवास करत होता. जेव्हा बस मंगळवेढा-सोलापूर महामार्गावरील दामाजी कारखाना पाटीसमोर आली तेव्हा कंडक्टरने प्रथमेशला त्याचा बस पास मागितला. मुलाने त्याच्या बॅगेत त्याचा पास शोधला, पण त्याला आठवले की तो तो घरी विसरला आहे..Spices Price Increase: स्वयंपाकघरावर महागाईचा तडाखा! जिरे, धणे, मोहरी महागले; नवे दर काय? जाणून घ्या....त्याने कंडक्टरला परिस्थिती समजावून सांगितली आणि सांगितले की तो त्याच्या वडिलांना फोन करून पैसे मागू शकतो. कंडक्टरने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. पैसे किंवा पास नसल्याचे कारण देत बस थांबवली आणि प्रथमेशला थेट महामार्गावर सोडले. पास किंवा पैशाशिवाय महामार्गावर सोडल्यामुळे प्रथमेश घाबरला आणि रडू लागला. थोड्या वेळाने त्याने जाणाऱ्या वाहनांना हात दाखवला. सुदैवाने एका दुचाकी चालकाने त्याला त्याच्या गावी, ब्रह्मपुरी येथे सुरक्षितपणे पोहोचवले..बसमध्ये प्रथमेशच्या शेजारी बसलेल्या एका महिला प्रवाशाने कंडक्टरला तिच्या तिकिटातील फक्त १५ रुपये घेऊन मुलाला प्रवास करू देण्याची विनंती केली. पण कंडक्टरने नकार देत म्हटले की, ११ रुपये पूर्ण भाड्यापेक्षा कमी आहेत. घटनेची माहिती मिळताच प्रथमेशने त्याचे वडील राहुल पाटील यांना संपूर्ण घटना सांगितली. त्यानंतर पालकांनी मंगळवेढा एसटी डेपोच्या प्रमुखांकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली. .Indian Railway: ब्रिटिश पोशाखाला अलविदा! आता भारतीय रेल्वेमध्ये गणवेशात येणार आधुनिक टच, अश्विन वैष्णव यांची घोषणा.डेपो प्रशासन आणि एसटी प्रशासनाने चौकशी आणि योग्य कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. एसटी महामंडळ शालेय विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत किंवा सवलतीच्या दरात पास देते. असे असूनही, एका तरुण विद्यार्थ्याला महामार्गावर जाण्याची परवानगी देणे केवळ नियमांचे उल्लंघन करत नाही तर त्याच्या जीवाला थेट धोका निर्माण करते. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या अमानुष कृत्याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.