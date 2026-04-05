Solapur Ambedkar Jayanti: बुद्धिजीवी भीमप्रेमींना साेलापूरात हवीय एकत्रित मिरवणूक; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सव, मध्यवर्तीचा बुधवारी होणार निर्णय!

सोलापूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणूक रविवारी आणि मंगळवारी अशी दोन वेळा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पण सोलापुरातील भीमप्रेमींना एकत्रित मिरवणूक निघावी अशी भावना दैनिक सकाळकडे व्यक्त केली आहे. 'सकाळ'च्या प्रतिनिधीने शनिवारी शहरातील मान्यवर प्राध्यापक, लेखक आदी बुद्धिजीवी भीमप्रेमींशी संवाद साधला. त्यांनी नावासह प्रतिक्रिया देणे टाळले, पण एकत्रित मिरवणूक होणेच समाजहिताचे असल्याचे सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती मिरवणुकीच्या दिवसावरून शहरात दोन गट पडले आहेत. एका समितीने मंगळवार (ता. २१) हा दिवस जाहीर केला असताना, दुसऱ्या समितीने परंपरेनुसार रविवारीच (ता. १९) मिरवणूक काढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आता बुधवारी (ता. ८) होणाऱ्या शांतता समितीच्या बैठकीत मिरवणुकीबाबतचा अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याबाबत राजा सरवदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते सध्या बाहेरगावी असून त्यांनी या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. सध्या सुरू असलेल्या गटबाजीवर समाजातील भाष्य करण्यास अनेकांनी नकार दिला असला तरी कामगार नेते अशोक जानराव यांनी एकाच दिवशी मिरवणूक काढण्याबाबत पत्रक काढले आहे..रविवारीच मिरवणूक काढण्याचा 'बोधिसत्त्व'चा निर्धारडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती जयंती उत्सव समितीचे ज्येष्ठ नेते राजा सरवदे यांनी मिरवणुकीचा दिवस मंगळवार (ता. २१) जाहीर केला. मात्र, बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती जयंती उत्सव समितीने शुक्रवारी सायंकाळी बुधवार पेठेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान येथे झालेल्या बैठकीत दरवर्षीप्रमाणे १४ एप्रिलनंतर येणाऱ्या रविवारी (ता. १९) मिरवणूक काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून १४ एप्रिलनंतर येणाऱ्या रविवारी मिरवणूक काढण्याची परंपरा आहे. सोलापूरची मिरवणूक राज्यभर प्रसिद्ध असल्याने अनेक भीमप्रेमींनी आधीच रेल्वे व बसचे आरक्षण केले आहे. त्यामुळे मिरवणुकीचा दिवस बदलू नये, अशी मागणी संबंधित समितीने केली आहे. या बैठकीला आनंद चंदनशिवे, बाळासाहेब वाघमारे, रॉकी बंगाळे, दशरथ कसबे आदी मान्यवरांनी संबोधित केले..परशुराम जयंती मिरवणुकीत बदलरविवारी अक्षयतृतीया असून याच दिवशी परशुराम जयंती तसेच बसवेश्वर जयंतीही आहे. शहरात एकाच दिवशी तीन मिरवणुका निघणार असतील तर पोलिस बंदोबस्तासह वाहतुकीवरही ताण येऊ शकतो. या दिवशी अनेक रस्ते बंद असतात. या गोष्टीचा विचार करून परशुराम जयंती मिरवणूक रविवारी ऐवजी सोमवारी (ता. २०) काढण्याचा निर्णय परशुराम जयंती उत्सव समितीने घेतला असल्याची माहिती संतोष पंतोजी यांनी दिली. तर बसवेश्वर जयंती मिरवणूक मात्र रविवारीच होणार असल्याची माहिती बसवेश्वर जयंती उत्सव मंडळाचे विजय कुलथे यांनी दिली.