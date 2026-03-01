Solapur Crime: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बेकायदा पुतळा बसवल्याप्रकरणी अंकोलीच्या अकरा जणांवर गुन्हा; शासकीय नियमांचे उल्लंघन!

मोहोळ: अंकोली ता. मोहोळ येथे ग्रामपंचायत जागेत दि. 28 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास अनाधिकृतपणे अतिक्रमण करून विनापरवाना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसविल्या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .या बाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,अंकोली ग्रामपंचायतीच्या जागेत दि.28 रोजी पहाटेच्या सुमारास गावाचे मारूती मंदिराचे पाठीमागील ग्रामपंचायतीचे जागेत अनधिकृतपणे शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता, एका लोखंडी स्टँडवर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अर्धाकृती पुतळा बसवून शासकीय नियमांचे उल्लंघन केले आहे. .अशी फिर्याद दाखल झाल्याने तो अर्धाकृती पुतळा बसवणाऱ्या संदिप पवार, विशाल उर्फ पप्पू पाटील, संजय आगलावे, अतुल डोके, रणजित पवार, बालाजी गव्हाणे, तानाजी पवार, भैरू भोसले, वैभव माऊली भगरे, माऊली भगरे, घाडगे गुरूजी अशा 11 जणांवर मोहोळ पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केली. .Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल... या बाबतची फिर्याद अंकोली चे ग्रामपंचायत अधिकारी गंगाधर जोडमोटे यांनी दिली असून त्या नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी 11 संशयितांची ओळख पटवण्यात पोलिसांना यश आले असुन त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी सांगितले. अधिक तपास मोहोळ पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.