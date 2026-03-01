सोलापूर

Solapur Crime: छत्रपती शिवाजी महाराजांचा बेकायदा पुतळा बसवल्याप्रकरणी अंकोलीच्या अकरा जणांवर गुन्हा; शासकीय नियमांचे उल्लंघन!

Statue controversy news Ankoliअंकोलीत शिवाजी महाराजांचा बेकायदा पुतळा बसवण्याची घटना; 11 जणांवर गुन्हा दाखल
Police inquiry underway in Ankoli over unauthorized installation of Shivaji Maharaj statue.

मोहोळ: अंकोली ता. मोहोळ येथे ग्रामपंचायत जागेत दि. 28 फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास अनाधिकृतपणे अतिक्रमण करून विनापरवाना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बसविल्या प्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात 11 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

