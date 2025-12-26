Solapur Crime: ‘शिवभोजन’ चालकांकडे खंडणी मागणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा; दरमहा हप्ता घेत असताना रक्कम वाढवून मागितल्याने तक्रार

सोलापूर : शिवभोजन केंद्राचा फोटो काढून नितीन कांबळे (रा. सदर बझार) याने अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन त्याने दरमहा हप्ता घेतला. आता रक्कम वाढवून मागत असून, त्याने २० हजारांची खंडणी मागितल्याची फिर्याद इरफान युन्नुस शेख (रा. भवानी पेठ, सोलापूर) यांनी या प्रकरणी सदर बझार पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरून नितीन कांबळेविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.जानेवारी २०२४ मध्ये नितीन कांबळे याने माझे साप्ताहिक असून, मी शिवशक्ती व भिमशक्ती ग्राहक संरक्षण संघाचा अध्यक्ष असल्याचे सांगून माझ्या शिवभोजन केंद्राचे फोटो काढले. त्याबद्दल त्याला विचारल्यावर तुम्ही शासनाच्या नियमानुसार केंद्र चालवत नाहीत, असे तो म्हणाला. .त्यानंतर कांबळे याने अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करत शिवभोजन केंद्राची उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासणी व्हावी, असा अर्ज दिला. त्यानुसार केंद्राची तपासणीही झाली. त्यानंतर ८ मार्च २०२५ रोजी कांबळे याने ‘तू परिमंडळ अ व ब विभागातील शासकीय शिवभोजन चालकांकडून प्रतिमहा ७०० रुपये हप्ता द्यावा’ मी तक्रारी अर्ज मागे घेतो’ असे सांगितले. .१० मार्च रोजी भीतीपोटी त्याला सर्वांनी मिळून दीड लाख रुपये दिले. त्यानंतर दरमहा साडेदहा हजार रुपये हप्ता देऊ लागलो. ५ एप्रिल रोजी कांबळेच्या फोन पेवर दीड हजार आणि ६ एप्रिलला १४०० रुपये पाठविले. मे महिन्यात त्याने अनिल भिंगारेमार्फत पैसे द्यायला सांगितले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये हप्ता वाढवून मागू लागला. .Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....खोट्या तक्रारी करुन तो धमक्या देत होता. त्याला आतापर्यंत दोन लाख ४४ हजार ५०० रुपये दिले. आता तो दरमहा २० हजार रुपयांची खंडणी मागत असल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. पोलिसांनी त्याला अटक असून उद्या (शुक्रवारी) न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. पोलिस उपनिरीक्षक गोंविद पवार तपास करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.