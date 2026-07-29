Pandharpur Flood: चंद्रभागा नदी दुथडी भरून वाहू लागली; उजनीचे पाणी पंढरीत पोचले, दगडी पुलासह आठ बंधारे पाण्याखाली

पंढरपूर : उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात जवळपास ६१ हजार इतका पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे. हे पाणी मंगळवारी (ता. २८) पंढरपुरात पोचल्याने चंद्रभागा दुथडी भरून वाहू लागली आहे. दरम्यान, पोलिस प्रशासनाने भाविकांना नदीपात्रात जाण्यास मनाई केली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व घाटांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.मागील काही दिवसांपासून पुणे जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे उजनी धरण १०० टक्के भरले आहे. पूरनियंत्रणासाठी उजनी धरणातून ६१ हजार क्युसेक विसर्ग सोडण्यात आला आहे. तसेच वीर धरणातूनही जवळपास ५ हजार क्युसेक विसर्ग नीरा नदीमध्ये सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे भीमा नदीच्या पाणीपातळीत मोठी वाढ झाली आहे. पाणीपातळी वाढल्याने पंढरपुरातील जुन्या दगडी पुलासह पंढरपूर तालुक्यातील नदीवरील सर्व आठ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. सध्या भीमा नदीकाठी पूरस्थिती निर्माण झाल्याने स्थानिक ग्रामस्थांना सावध राहण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत..आज दुपारपासून पाणीपातळीत वाढ झाल्याने चंद्रभागा पात्रातील मंदिरांना पाण्याचा वेढा पडला असून सर्व घाटांपर्यंत पाणी पोचले आहे. पंढरपूर शहरातील अंबाबाई पटांगण, व्यास नारायण येथील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नदीवरील बंधारे पाण्याखाली गेल्याने तेथून होणारी वाहतूक बंद करण्यात आली आहे..उजनी धरणातून भीमा नदीत सुमारे ६० हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले आहे. नदीकाठी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भीमा नदीवरील आठ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. आणखी पाणीपातळी वाढण्याची शक्यता आहे.- सचिन लंगोटे, तहसीलदार, पंढरपूर.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पिराची कुरोली अन् पटवर्धन कुरोलीचा संपर्क तुटलापटवर्धन कुरोली : पिराची कुरोली येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावर पुराचे पाणी आल्याने पटवर्धन कुरोलीचा संपर्क तुटला आहे. पटवर्धन कुरोली येथील बंधारा मंगळवारी दुपारी पाण्याखाली गेला आहे. प्रशासनाच्या वतीने नदीकाठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. बंधाऱ्यावर पाणी आल्याने पोलिस खात्याने वाहतूक बंद केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.