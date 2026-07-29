सोलापूर

Pandharpur Flood: चंद्रभागा नदी दुथडी भरून वाहू लागली; उजनीचे पाणी पंढरीत पोचले, दगडी पुलासह आठ बंधारे पाण्याखाली

Stone Bridge Submerged as Chandrabhaga River Swells: उजनी व वीर धरणातून वाढलेल्या विसर्गामुळे भीमा-चंद्रभागा नदीला पूरस्थिती; जुन्या दगडी पुलासह आठही बंधारे पाण्याखाली, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा
Maharashtra Rain Update Chandrabhaga River Swells in Pandharpur Eight Barrages and Stone Bridge Under Water

Maharashtra Rain Update Chandrabhaga River Swells in Pandharpur Eight Barrages and Stone Bridge Under Water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर : उजनी धरणातून भीमा नदीपात्रात जवळपास ६१ हजार इतका पाण्याचा विसर्ग सोडण्यात आला आहे. हे पाणी मंगळवारी (ता. २८) पंढरपुरात पोचल्याने चंद्रभागा दुथडी भरून वाहू लागली आहे. दरम्यान, पोलिस प्रशासनाने भाविकांना नदीपात्रात जाण्यास मनाई केली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून सर्व घाटांवर बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत.

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