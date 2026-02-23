सोलापूर

Farmer Success Story: वाट्याने शेत घेऊन अडीच एकरांत १२ लाखांचे खरबुजाचे उत्पादन; वांगीतील चौधरी भावंडांनी घेतले ५० टन फळ; व्यवस्थापनातून अडचणींवर मात!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिखलठाण: केळी पिकातील तोट्याने आर्थिक संकट ओढावले; मात्र हार न मानता पीकपद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेत वांगी (ता. करमाळा) येथील चौधरी बंधूंनी चुलत्याचे क्षेत्र वाट्याने घेऊन अवघ्या दोन महिन्यांत अडीच एकरातून तब्बल १२ लाखांचे खरबूज उत्पादन घेत यशाची गोड कहाणी घडवली आहे. जिद्द, नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर साधलेले हे यश परिसरातील तरुण शेतकऱ्यांसाठी नवा आत्मविश्वास निर्माण करणारे ठरत आहे.

