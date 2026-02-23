Mohol News: मोहोळ शहरातील बसस्थानक परिसरात राताेरात बसवला छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा; तणाव अन् कडक पोलीस बंदोबस्त!

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ शहरातील बस स्थानक परिसरात शनिवारी रात्री छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा बसविल्याने शहरात मोठी तणाव सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. दरम्यान त्या पुतळ्यास परवानगी आहे काय? याची खातरजमा करण्याचे काम सुरू असून नागरिकांनी शांततेसाठी पोलीस प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर व पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी केले आहे. .Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...या बाबत पोलीस प्रशासनाकडून मिळालेल्या अधिक माहिती नुसार, मोहोळ शहरातील बस स्थानक परिसरात छत्रपती संभाजी महाराज यांचा शनिवारी रात्री आज्ञातांनी पूर्णाकृती पुतळा बसविला. रविवारी सकाळी पुतळा बसविलेल्या ठिकाणी मोठी गर्दी झाली होती. त्या ठिकाणी पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त असल्याने तणाव सदृश्य वातावरण निर्माण झाली होती..दरम्यान या ठिकाणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर, पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांनी भेट दिली. त्यानंतर मोहोळ शहरातील विविध राजकीय पक्षाचे नेते, सर्वसामान्य नागरिक, तहसीलदार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यां समवेत पोलीस प्रशासनाची बैठक झाली. त्यात चर्चा होऊन ही जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची आहे? याच्या माहितीसाठी महामार्ग प्रशासनाला पत्र देण्यात आले आहे. त्या। ठिकाणी पुतळा बसविण्यासाठी परवानगी दिली आहे काय? याचीही माहिती मागवली आहे. .दरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी ज्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पुतळा बसविण्यात आला आहे. त्या ठिकाणी राज्य राखीव दलाच्या दोन तुकड्या, शीघ्रकृती दलाची एक तुकडी, सात पोलीस अधिकारी, व 50 पोलीस कर्मचारी असा मोठा पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. या बैठकी साठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उपव्यवस्थापक मुकेश सिंग, साईट इंजिनियर सचिन पवार आदी उपस्थित होते..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...छत्रपती संभाजी महाराज पुतळ्या संदर्भात झालेल्या बैठकीत, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र दिले असून, पुतळा बसविण्यासाठी आपण लेखी परवानगी दिली आहे काय? किंवा नसेल तर पुढील कार्यवाही काय होणार? या संदर्भात आम्हाला अहवाल सादर करावा.सचीन मुळीक, तहसीलदार,मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.