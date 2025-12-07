सोलापूर

Solapur Crime: 'बालकांना भीक मागायला लावणाऱ्या महिलेवर गुन्हा'; साेलापूर शहरातील चौकांत लहान मुले, महिला व पुरुषांना करतात उभे..

Maharashtra crime news child begging investigation: बालशोषणाच्या अशा घटना रोखण्यासाठी पोलिसांनी जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. शहरातील चौकांमध्ये उभे असणाऱ्या अशा मुलांबाबत त्वरित माहिती द्यावी, असेही आवाहन करण्यात आले.
Solapur Crime

Solapur Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहरातील महावीर चौकात बालकांना भीक मागायला लावणाऱ्या महिलेविरुद्ध सदर बझार पोलिस ठाण्यात बाल न्याय अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गुरुवारी (ता. ४) सायंकाळी पाचच्या सुमारास अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष व दामिनी पथकाने ही कारवाई केली. जैताबाई महादेव पवार (वय ४०, रा. पारधी वस्ती, आयटीआय, जुना विजापूर नाका, सोलापूर) असे तिचे नाव आहे. तर बालकांना बालगृहात हलविले आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
police case
Arrested
minor
district
child abuse
Woman
Solapur
financial exploitation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com