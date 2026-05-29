Solapur Crime: बालमित्रांनीच घेतला जीव; सोलापुरात १९ वर्षीय प्रथमेशचा निर्घृण खून, अल्पवयीनच मास्टरमाइंड?

सोलापूर: येथील ताई चौक परिसरातील केंगनाळकर वीटभट्टी जवळील काटेरी झुडुपांत नेऊन चौघांनी प्रथमेश बबन गायके (वय १९, रा. ताई चौक, रवींद्रनगर, सोलापूर) याचा खून केला. एमआयडीसी पोलिसांत या प्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी चौघांनाही काही तासांतच पकडले. ते सगळेजण मृत प्रथमेशचे बालमित्र होते. त्यात एक अल्पवयीन आहे..मृत प्रथमेश गायके याचे वडील रिक्षा चालवतात. प्रथमेश पेंटिंग, गवंडी काम करीत होता. सध्या त्याचे कुटुंब रवींद्र नगरातील ज्ञानेश्वर गुजर यांच्या घरात भाड्याने राहायला होते. अजय सुनील जाधव ऊर्फ घाटोळे (वय २५, रा. ताई चौक, नई जिंदगी), पियुष ऊर्फ पिन्या पप्पू गायकवाड (वय २१, रा. देसाईनगर, नई जिंदगी), साहिल रहमान शेख (वय २३, रा. नई जिंदगी) व रवींद्र नगरातच राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलगा अशा चौघांनी मिळून प्रथमेशचा खून केला..घटनेची माहिती मिळताच एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे, सहायक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण, शहर गुन्हे शाखेचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी बेशुद्धावस्थेतील प्रथमेशला सिव्हिल हॉस्पिटलला पाठविले, पण त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले..अल्पवयीन मुलगाच मास्टर माइंड असल्याचा पोलिसांना संशयकाही दिवसांपूर्वी 'त्या' अल्पवयीन मुलासोबत प्रथमेश गायके याचे भांडण झाले होते. त्या जुन्या वादाचा राग मनात धरून चौघांनी मिळून गुरुवारी (ता. २८) दुपारी तीनच्या सुमारास प्रथमेशचा खून केला. त्यांनी प्रथमेशच्या डोक्यात दगड, काचेच्या बाटल्या मारल्या होत्या. यात प्रथमेशच्या डोक्यात गंभीर जखम झाली होती. तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे पाहून चौघेही पसार झाले होते. त्या अल्पवयीन मुलानेच कट रचून प्रथमेशचा खून केल्याचा पाेलिसांना संशय आहे. पोलिस त्या अनुषंगाने तपास करीत आहेत..काटेरी झुडुपांत फॉरेन्सिकचे वाहन जाऊ शकले नाहीकेंगनाळकर वीटभट्टी जवळील मोकळ्या मैदानात काटेरी झुडुपांचे जंगल तयार झाले आहे. प्रथमेशचा खून ज्या ठिकाणी झाला, तेथे एरव्ही काही युवक पत्ते खेळतात, नशा करतात, अशी चर्चा परिसरात होती. घटनास्थळी पंचनामा करायला पोलिसांची फॉरेन्सिकची टीम वाहन घेऊन गेली, पण काटेरी झुडुपांमुळे वाहन तेथे पोचलेच नाही. अधिकारी, अंमलदारांना घटनास्थळावरील दगड, काचेच्या बाटल्या घेऊन व्हॅनपर्यंत जावे लागले.