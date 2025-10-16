CM Devendra Fadnavis : सुधाकरपंत परिचारकांचा भाव सेवेकऱ्याचा होता: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; परिचारकांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचे अनावरण

श्रीपूर : सुधाकरपंत परिचारक यांनी आपल्या कर्माने, नेतृत्वाने मोठेपण सिद्ध केले होते. लोक त्यांना आदराने मालक म्हणत असले तरी, त्यांचा भाव सेवेकऱ्याचा होता. अशी भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रशासकीय इमारती समोर सुधाकरपंत परिचारक यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे. या पुतळ्याचे अनावरण आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री बोलत होते. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.यावेळी मंचावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील, कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत परिचारक, उमेश परिचारक, कार्यकारी संचालक डॉ. यशवंत कुलकर्णी, आमदार दिलीप सोपल, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार राजू खरे, आमदार नारायण पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार उत्तम जानकर, माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, संजयमामा शिंदे, राम सातपुते, धनाजी साठे, राजेंद्र राऊत, माजी खासदार रणजीतसिंह निंबाळकर, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, महाळुंग श्रीपूर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष लक्ष्मी चव्हाण, उपनगराध्यक्ष भीमराव रेडे पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते..मुख्यमंत्री म्हणाले, राजकीय सत्ता येते आणि जाते. मी त्याचा खूप अनुभव घेतला आहे. परंतु, ज्यांची सत्ता समाजाच्या मनावर असते. ते कधीच स्मृती मधून जात नाही. सुधाकरपंतांच्या खात्यात केवळ पाच लाख रुपये होते. परंतु, ५० लाख लोकांची कमाई त्यांनी आयुष्यात केली होती. हे आजच्या गर्दीवरून सिद्ध होत आहे. एस टी महामंडळाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी तोट्यात असलेल्या एसटी फायद्यात आणण्याची किमया करून दाखविली. त्यानंतर, एस टी मध्ये परिचारक पॅटर्न सुरू झाला. मनोज गायकवाड व डॉ. सुधीर पोपळे यांनी सूत्रसंचालन केले. कारखान्याचे उपाध्यक्ष कैलास खुळे यांनी उपस्थित यांचे आभार मानले..‘परिचारकांचे संस्कार हीच ताकद’पांडुरंग कारखान्याचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी प्रास्ताविक केले. दिवंगत सुधाकरपंत परिचारक यांच्या विषयी बोलताना त्यांचा कंठ दाटून आला. त्यांनी दिलेले संस्कार ही पांडुरंग परिवाराची मोठी ताकद आहे, असे ते म्हणाले. कारखान्याच्या वतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी एक कोटी रुपयांचा धनादेश यावेळी देण्यात आला..गणपतराव देशमुखांची आठवणसोलापूर जिल्ह्यात सुधाकरपंत परिचारक, गणपतराव देशमुख यांच्यासारखे संस्कारक्षम लोकनेते होऊन गेले. मला त्यांचा सहवास लाभला. त्यांच्या सानिध्यात माझे जीवन समृद्ध झाले. समाजाच्या अडचणी कशा सोडवाव्यात. निस्पृहपने काम कसे करावे. स्वार्थ न साधता लोकांची कामे कशी करावीत. याची शिकवण मला त्यांच्या सानिध्यात मिळाली. असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी सुधाकरपंत परिचारक आणि गणपतराव देशमुख यांच्या कार्याचा गौरव केला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.कारखान्याचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुककेंद्र सरकारच्या वतीने देशातील उत्तम स्थितीतील १५ कारखान्यांची निवड केली जाणार आहे आणि त्या कारखान्यांना सीबीजी प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने मदत केली जाणार आहे. पांडुरंग हा राज्यातील उत्तम स्थितीतील साखर कारखाना आहे. त्यामुळे, केंद्र सरकारकडे मी स्वतः वकिली करून, या कारखान्याला या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आश्वासित करतो. अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत केली जाणार असल्याचे यावेळी त्यांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.