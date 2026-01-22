Radde Panchayat Samiti: काँग्रेसच्या जिल्हा सरचिटणीसाला घड्याळाचा ए.बी फॉर्म; मंगळवेढा तालुक्यातील रड्डे पंचायत समिती गणातील प्रकार!

-महेश पाटिल सलगर बुद्रुक,(जिल्हा सोलापूर ) : मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे जिल्हा परिषद गटा अंतर्गत येणाऱ्या रड्डे पंचायत समिती गणातील काँग्रेसच्या उमेदवाराला उमेदवारी अर्ज भरताना ऐनवेळी डाववले गेले. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा कडून एबी फॉर्म मिळाला असल्याने,मंगळवेढा तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत चर्चेला उधाण आले आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...याबाबत सविस्तर वृत्त असे की सलगर बुद्रुक तालुका मंगळवेढा येथील सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अंकुश कांबळे हे गेल्या काही दिवसापासून काँग्रेसमध्ये काम करत होते. त्यांच्या कामाची दखल घेऊन, मंगळवेढा तालुका काँग्रेस पक्ष संघटनेकडून डॉक्टर अंकुश कांबळे यांचे नाव जिल्हा संघटनेत समाविष्ट करण्यासाठी पाठवण्यात आले.त्यानंतर गेल्या महिन्यात काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष एड.नंदकुमार पवार यांच्या हस्ते त्यांना जिल्हा सरचिटणीस पदी नेमणूक झालेले पत्र देण्यात आले.शिवाय संघटने कडून त्यांना रड्डे पंचायत समिती गणामध्ये उमेदवारीसाठी तयारी करण्यास सांगितले. त्यानंतर डॉक्टर अंकुश कांबळे यांनी गेल्या महिन्याभरापासून रड्डे पंचायत समितीमध्ये येणाऱ्या गावांमध्ये लोकसहभाग वाढवून जोमाने काम सुरू केले..त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा होताच डॉक्टर कांबळे यांनी सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून अर्ज भरण्यासाठी काँग्रेस पक्षाकडे एबी फॉर्म ची मागणी केली असता, पक्षाकडून निवडणुकीत कामी येणाऱ्या वेगवेगळ्या साधनांची तयारी करायला सांगितले..दरम्यान हा प्रकार या कार्यकर्त्यांसाठी नवीन असल्याने,पक्षानेच आपणास ताकद द्यावी असा आग्रह सदर उमेदवाराने धरला. पण पक्षाकडून काहीच मदत मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर सदर उमेदवार आवसान गाळून शांत बसला.त्यानंतर ही बातमी राष्ट्रवादीच्या गोटात समजतात त्यांनी सदर उमेदवाराला आपल्या पक्षात घेऊन डायरेक्ट एबी फॉर्म देऊन टाकला. घडल्या प्रकाराबाबत सगळीकडे चर्चा सुरू झाल्यानंतर सर्वसामान्य काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली. .झाल्या प्रकारानंतर रड्डे पंचायत समिती गणातून अर्ज भरण्यासाठी पक्षाकडे उमेदवार नसल्याचे लक्षात येतात, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे यांच्यावर पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी स्वतःचीच उमेदवारी दाखल करण्याची वेळ आली.दरम्यान काँग्रेसचे मंगळवेढा तालुका अध्यक्ष प्रशांत साळे यांनी सदर घटनेचे खंडन केले असून सदरच्या उमेदवाराला आम्ही काँग्रेस पक्षातून रड्डे पंचायत समिती गणामध्ये उमेदवारी भरण्यासाठी आग्रह करत होतो..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.काँग्रेस पक्षाचा एबी फॉर्म ही देणार होतो. परंतु सदर उमेदवाराने आमच्याकडे न येता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडे जाऊन ये बी फॉर्म मिळवून घेतला व अर्ज दाखल केला.त्यामुळे सदरच्या उमेदवाराने काँग्रेस पक्षावर केलेला आरोप हा खोटा असल्याचे अध्यक्ष साळे यांनी सांगितले. एकूणच अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी घडलेला हा प्रकार रड्डे पंचायत समिती गणामध्ये व मंगळावेढा तालुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.