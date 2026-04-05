Solapur Congress: माढा, सोलापूरसाठी काँग्रेस देणार स्वतंत्र जिल्हाध्यक्ष; सोलापूरच्या निरीक्षकपदी ओरिसाचे देबासिस पटनाईक!

-प्रमोद बोडकेसोलापूर : अखिल भारतीय काँग्रेसने २०२९ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून संघटनात्मक बांधणी सुरू केली आहे. त्यासाठी संघटन सृजन अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानात ब्लॉक अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, शहराध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष नव्याने नेमले जाणार आहेत. आतापर्यंत राज्यात जिल्हानिहाय जिल्हाध्यक्ष नेमले जात होते. आता लोकसभा मतदारसंघनिहाय जिल्हाध्यक्ष नेमले जाणार आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात माढा आणि सोलापूर या दोन लोकसभा मतदारसंघासाठी आता दोन स्वतंत्र जिल्हाध्यक्ष काँग्रेसकडून नेमले जाणार आहेत. माढा, सोलापूर व सोलापूर शहर अशा तीन जिल्हाध्यक्षांसाठी उद्यापासून (ता. ५) प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. .महाराष्ट्रातील काँग्रेसची पुनर्बांधणी करण्यासाठी अखिल भारतीय काँग्रेसने बाहेरच्या राज्यातील ३७ प्रमुख नेत्यांवर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांचे निरीक्षक म्हणून जबाबदारी सोपविली आहे. सोलापूर जिल्ह्यासाठी ओरिसाचे देबासिस पटनाईक यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. पटनाईक यांनी ओरिसामध्ये प्रदेश उपाध्यक्ष, एनएसयुआय व युवक काँग्रेसमध्ये संघटनात्मक बांधणीचे काम केले आहे. .५ ते ११ एप्रिल दरम्यान पटनाईक सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्यासोबत प्रदेश निरीक्षक मोहन जोशी, प्रदेश निरीक्षक धीरज देशमुख, प्रदेश निरीक्षक यशराज पारखी, प्रदेश निरीक्षक भाऊसाहेब आसबे हे देखील सोलापूरच्या दौऱ्यावर येत आहेत. निरीक्षक पटनाईक हे सोलापूर काँग्रेसचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्याशी संवाद साधणार आहेत. सोलापूर दौऱ्याचा अहवाल अखिल भारतीय काँग्रेसला देणार आहेत. साधारणतः एक महिन्यानंतर माढा, सोलापूर व सोलापूर शहर असे तीन नवीन जिल्हाध्यक्ष मिळणार आहेत..अखिल भारतीय काँग्रेसने २०२६ हे वर्ष संघटनात्मक बदलांचे वर्ष म्हणून जाहीर केले आहे. त्यासाठी संघटन सृजन अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानाचाच एक भाग म्हणून विविध जिल्ह्यांचे दौरे केले जात आहेत. या दौऱ्यात काँग्रेस कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला जाणार आहे. आता लोकसभानिहाय जिल्हाध्यक्ष नेमले जाणार असल्याने संघटनात्मक बांधणीला अधिक बळ मिळणार आहे.- मोहन जोशी, माजी आमदार तथा प्रदेश उपाध्यक्ष, काँग्रेस.निरीक्षकांचे असे आहे वेळापत्रकरविवार (ता. ५) : दुपारी १२ वाजता सोलापूर दक्षिण विधानसभा व दक्षिण सोलापूर तालुक्याची बैठक, दुपारी ३ वाजता शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघाची तर दुपारी ४ वाजता उत्तर सोलापूर तालुक्याची बैठक, दुपारी ४:३० वाजता सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघाची बैठक (सर्व बैठकांचे स्थळ : काँग्रेस भवन, सोलापूर).सोमवार (ता. ६) : दुपारी १२.३० वाजता अक्कलकोटमध्ये कार्यकर्त्यांची बैठक, दुपारी ४.३० वाजता, मोहोळमध्ये कार्यकर्त्यांची बैठक, सायंकाळी ७ वाजता, मंगळवेढ्यात कार्यकर्त्यांची बैठक, पंढरपूर येथे मुक्काम.मंगळवार (ता. ७) : सकाळी १०.३० वाजता पंढरपूर येथे कार्यकर्त्यांची बैठक, दुपारी २.३० वाजता सांगोल्यात कार्यकर्त्यांची बैठक, सायंकाळी ५ वाजता, माळशिरसमध्ये कार्यकर्त्यांची बैठक व अकलूजमध्ये मुक्काम.बुधवार (ता. ८) : सकाळी ११ वाजता माढा तालुक्यातील कार्यकर्त्यांची टेंभुर्णीत बैठक, दुपारी ३ वाजता करमाळ्यात कार्यकर्त्यांची बैठक, सायंकाळी ६ वाजता बार्शीत कार्यकर्त्यांची बैठक.