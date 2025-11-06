Mangalvedha Election: 'स्वबळाचा नारा देणाऱ्या खासदार प्रणिती शिंदेंचा मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीकडे दुर्लक्ष'; काँग्रेस गोटात चिंतेचा सूर

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नगरपालिका निवडणुकीची बिगुल वाजले. महिन्यापूर्वी बैठक घेऊन निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे संकेत देणाय्रा खा.प्रणिती शिंदे यांनी ऐन निवडणुकी दरम्यान पाठ फिरवल्याने सेनापती नसल्यास सैन्य लढाई कशी करणार याबाबत काँग्रेस गोटात चिंतेचा सूर व्यक्त होऊ लागला..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार झालेल्या प्रणिती शिंदे यांना या मतदारसंघातून तब्बल 45 हजाराचे मताधिक्य मिळाले. हेच मताधिक्य त्यांच्या विजयाला कारणीभूत ठरल्यामुळे ते वर्षभर सातत्याने गाव भेट दौऱ्याच्या निमित्ताने तालुक्यातील अनेक गावाला भेटी देत त्याचे प्रश्न समजून घेत आहेत. दोन महिन्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतली. मात्र गेले महिनाभरापासून काँग्रेसने मंगळवेढा नगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर अद्याप बैठक घेतली नाही विशेषता त्यांचा मित्रपक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद 'पवार पक्षाने देखील नुकतीच बैठक घेतली..तर सध्या भारतीय जनता पार्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील संभाव्य जिल्हा परिषद आणि नगरपालिकेसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन भाजप पूर्ण ताकतीने या निवडणुकीला सामोरे जात आहे मात्र विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला एक लाख 17 हजार मते मिळाल्यामुळे भाजपचा प्रतिस्पर्धी म्हणून या मतदारसंघात सध्या काँग्रेस आहे अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य नगरपालिका निवडणुकीला पूर्ण ताकतीने सामोरे जाण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसने नियोजन करणे आवश्यक आहे..मात्र सध्या भारतीय जनता पार्टी पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मतदारसंघ अध्यक्ष अजित जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण ताकतीने उतरण्याच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू केली. त्याचबरोबर समविचारी आघाडीने देखील एक बैठक घेऊन आपल्या इरादा स्पष्ट केला आहे तर जेष्ठ नेते बबनराव अवताडे व काँग्रेसचे भगीरथ भालके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्यामुळे ते काय निर्णय घेतात हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे..भाजप पाठोपाठ सर्वात मोठा जनाधार मिळून देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आपली ताकद दाखवण्याच्या दृष्टीने किंवा कार्यकर्त्यांना पाठबळ देण्याच्या दृष्टीने काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले. काँग्रेसने तालुक्यामध्ये शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर सातत्याने आंदोलन करून तालुक्यातील शेतकरी प्रश्नाच्या भावनेची जाणीव सरकारला करून देण्याचा प्रयत्न केला.अशा परिस्थितीत काँग्रेसच्या नेत्यांनी इथल्या कार्यकर्त्यांना ताकद देऊन आगामी निवडणुकीबाबत इरादा स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...10 नोव्हेंबर पासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात होणार आहे अद्याप काँग्रेसच्या गोटात शांतता असल्यामुळे ऐनवेळी या नगरपालिकेच्या लढायला कसे सामोरे जाणार याविषयी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमधून चिंता व्यक्त केली जात आहे किंवा ऐनवेळी दुसऱ्या पक्षाच्या दावणीला तरी बांधले जाणार नाही का अशाच एक अशी देखील चिंता या निमित्ताने व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.