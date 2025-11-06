सोलापूर

Mangalvedha Election: 'स्वबळाचा नारा देणाऱ्या खासदार प्रणिती शिंदेंचा मंगळवेढा नगरपालिका निवडणुकीकडे दुर्लक्ष'; काँग्रेस गोटात चिंतेचा सूर

Despite Self-Reliance Slogan: दोन महिन्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बैठक घेतली. मात्र गेले महिनाभरापासून काँग्रेसने मंगळवेढा नगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर अद्याप बैठक घेतली नाही विशेषता त्यांचा मित्रपक्ष असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद 'पवार पक्षाने देखील नुकतीच बैठक घेतली.
MP Praniti Shinde’s silence on Mangalvedha municipal elections sparks concern in Congress circles.

MP Praniti Shinde’s silence on Mangalvedha municipal elections sparks concern in Congress circles.

सकाळ वृत्तसेवा
-हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील नगरपालिका निवडणुकीची बिगुल वाजले. महिन्यापूर्वी बैठक घेऊन निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे संकेत देणाय्रा खा.प्रणिती शिंदे यांनी ऐन निवडणुकी दरम्यान पाठ फिरवल्याने सेनापती नसल्यास सैन्य लढाई कशी करणार याबाबत काँग्रेस गोटात चिंतेचा सूर व्यक्त होऊ लागला.

