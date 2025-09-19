Mangalwedha News : सततच्या पावसाने पिकाचे नुकसान पंचनाम्याची भाजपची मागणी

मंगळवेढा - सततच्या पावसाने तालुक्यातील खरीप पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, या नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात यावे. अशी भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष नागेश डोंगरे यांनी निवेदनाद्वारे तहसीलदार मदन जाधव यांच्याकडे केली..सदरचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या उपस्थितीत सुपूर्त करण्यात आले. यावेळी युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव, सरचिटणीस सुशांत हजारे, विश्वास चव्हाण, उपाध्यक्ष संजय माळी, आनंद मुढे, उमेश विभुते, विकास क्षीरसागर, वासुदेव जोशी, अशोक आसबे, महिला तालुकाध्यक्ष आशा पाटील, अण्णासाहेब पुजारी, अजित लेंडवे, आदित्य हिंदुस्तानी, रंजीत गवळी, स्वप्नील गवळी सचिन गवळी विनोद दत्तू तानाजी जगदाळे आदी उपस्थित होते..यावेळी दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सततच्या पावसामुळे तालुक्यात बाजरी, तुर, मका, कांदा, सूर्यफूल, उडीद या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये वीर व उजनी लाभक्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे आलेल्या पुरामुळे नदीकाठच्या जवळपास 9 गावातील 156 शेतकऱ्याचे 102 हेक्टरवर नुकसान झाल्याची नोंद महसूल विभागाकडे आहे..मात्र सततच्या पावसामुळे नदीकाठच्या आणखीन शेतकऱ्यांचे व इतर भागातील शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकाचे नुकसान झाले. याशिवाय या पावसामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पिकाला फुल गळतीचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसला. याचे देखील या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात यावेत अशी मागणी यावेळी निवेदनात करण्यात आली..19 सप्टेंबर अखेर तालुक्यामध्ये बोराळे 47.3 ,मरवडे 51.5, आंधळगाव 68.6, मारापुर 67.2, मंगळवेढा 105.1, भोसे 103.9, हुलजंती 78.60 इतक्या टक्के पावसाची नोंद आहे. प्रशासनाकडून निवडक मंडलाचे पंचनामे करण्यात येत असल्याची माहिती आहे. मात्र तसे न करता सरसकट पंचनामे करण्यात यावेत अशी मागणी केली..गतवर्षी अनेक शेतकरी पिकविमा भरपाईपासून वंचित राहिले. सध्या पिक विम्याच्या बदललेल्या निकषाची शेतकऱ्याला माहिती नसल्यामुळे महसूल विभाग महसूल व कृषी विभागाने समन्वय साधून तालुक्यातील झालेल्या पीक नुकसाचे सरसकट पंचनामे करण्यात यावी.- नागेश डोंगरे, शहराध्यक्ष, भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.