सोलापूर

Pandharpur Municipality: स्वच्छता पुरस्कार कार्यक्रमाला ठेकेदाराची उपस्थिती; पंढरपूर नगरपालिकेत वादाची ठिणगी, सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप!

Debate over ethics in local body events: पंढरपूर नगरपालिकेत ठेकेदाराच्या उपस्थितीवरून राजकीय वाद
Cleanliness Award Ceremony Turns Controversial in Pandharpur

Cleanliness Award Ceremony Turns Controversial in Pandharpur

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पंढरपूर : राज्य शासनाच्या माझी वसुंधरा पुरस्कार कार्यक्रमाला एका ठेकेदाराच्या उपस्थितीवरून पंढरपूर नगरपालिकेत वादाची ठिगणी पडली आहे. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

Loading content, please wait...
pandharpur
award
district
Contractor
Pandharpur Municipality
controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.