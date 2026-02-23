Pandharpur Municipality: स्वच्छता पुरस्कार कार्यक्रमाला ठेकेदाराची उपस्थिती; पंढरपूर नगरपालिकेत वादाची ठिणगी, सत्ताधारी अन् विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप!

पंढरपूर : राज्य शासनाच्या माझी वसुंधरा पुरस्कार कार्यक्रमाला एका ठेकेदाराच्या उपस्थितीवरून पंढरपूर नगरपालिकेत वादाची ठिगणी पडली आहे. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. .Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...मागील वर्षांमध्ये पंढरपूर नगरपालिकेने स्वच्छतेबाबत चांगले काम केले म्हणून राज्य शासनाने पालिकेला माझी वसुंधरा पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीमध्ये मुंबईत झालेल्या या पुरस्कार सोहळ्यामध्ये एका ठेकेदाराची मंचावर उपस्थित राहिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे..नगराध्यक्षांच्या सोबत ठेकेदार कसा असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. नगरपालिकेमध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या प्रणिता भालके नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या आहेत तर भाजपाचे 24 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे सध्या पालिकेच्या राजकारणामध्ये नगराध्यक्ष विरुद्ध भाजप असे राजकीय द्वंद सुरू आहे..पालिकेच्या उपनगराध्यक्षा सह नगरसेवकांच्या सभागृहाच्या नूतनीकरणाच्या कामावरून नगराध्यक्ष विरुद्ध भाजप असा वाद सुरू असतानाच पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या कार्यक्रमात नगराध्यक्षांसोबत ठेकेदार कसा असा प्रश्न भाजपाच्या काही नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे.पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी नगरपालिकेचे स्वच्छता कर्मचारी व पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सभापतींना निमंत्रण देणे आवश्यक होते परंतु नगराध्यक्षांनी कोणालाही विश्वासात न घेता स्वतःच्या मर्जीतील काही लोकांना कार्यक्रमाला नेले. ही कृती चुकीची असल्याचा आरोप नगरसेवक लक्ष्मण पापरकर यांनी केला आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: चाळीस प्रवाशांचे दहा तास हाल! नागपूर-मुंबई बस हर्सूल टोलजवळ बंद, महिला-मुले रात्रभर थंडीत कुडकुडले...मी नगराध्यक्ष म्हणून नव्याने निवडून आले आहे. मला कोण ठेकेदार आहे हे माहीत नाही. मी त्यांना ओळखत देखील नाही. माझा आणि त्या ठेकेदाराशी कोणताही संबंध नाही. कार्यक्रमाला कोणी जायचे याची यादी मुख्याधिकाऱ्यांनी तयार केली असल्याचा खुलासा नगराध्यक्ष प्रणित भालके यांनी केला आहे. नगराध्यक्ष भालके आणि भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये लाडक्या ठेकेदाराच्या उपस्थितीवरून चांगलेच राजकारण तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.