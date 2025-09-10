सोलापूर

मोहोळ तालुका हादरला! गलंदवाडी येथील दांपत्यास कोयत्याने मारहाण करून दरोडा; दोघेजण जखमी, जीवे मारण्याची धमकी अन्..

Robbery in Mohol Taluka: Couple Assaulted: पोलिस अधीक्षक कुलकर्णी यांनी घटनास्थळ पाहून तपासाबाबत सूचना दिल्या. या घटनेची फिर्याद सिंधू तानाजी थिटे यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अजय केसरकर करीत आहेत.
Brutal robbery in Galandwadi, Mohol Taluka: Couple attacked with sickle and looted.

Brutal robbery in Galandwadi, Mohol Taluka: Couple attacked with sickle and looted.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोहोळ: शेतात राहणाऱ्या पती-पत्नीस चाकू व कोयत्याने मारहाण करून, जिवे ठार मारण्याची धमकी देऊन, घरातील सोन्या-चांदीचे दागिने, मोबाईल असा दोन लाख ६१ हजारांचा ऐवज चोरट्याने दरोडा टाकून चोरून नेल्याची घटना गलंदवाडी (ता. मोहोळ) येथे घडली. मंगळवारी (ता. ९) मध्यरात्री दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान, चोरटे जाताना घराला बाहेरून कडी लावून गेले. या झटापटीत तानाजी थिटे व त्यांच्या पत्नी सिंधू थिटे हे जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
attack
robbery
mohol
district
Theft
Solapur
Couple
armed robbery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com