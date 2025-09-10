मोहोळ तालुका हादरला! गलंदवाडी येथील दांपत्यास कोयत्याने मारहाण करून दरोडा; दोघेजण जखमी, जीवे मारण्याची धमकी अन्..

मोहोळ: शेतात राहणाऱ्या पती-पत्नीस चाकू व कोयत्याने मारहाण करून, जिवे ठार मारण्याची धमकी देऊन, घरातील सोन्या-चांदीचे दागिने, मोबाईल असा दोन लाख ६१ हजारांचा ऐवज चोरट्याने दरोडा टाकून चोरून नेल्याची घटना गलंदवाडी (ता. मोहोळ) येथे घडली. मंगळवारी (ता. ९) मध्यरात्री दीड ते दोन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान, चोरटे जाताना घराला बाहेरून कडी लावून गेले. या झटापटीत तानाजी थिटे व त्यांच्या पत्नी सिंधू थिटे हे जखमी झाले आहेत..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.दरम्यान, या दरोड्याच्या तपासाला दिशा मिळावी, यासाठी पोलिसांनी श्वान पथक, फिंगर प्रिंट व फॉरेन्सिक लॅब यांना पाचारण केले होते. श्वान घटनास्थळावरून विहीर व शेडच्या जवळच घुटमळले. या प्रकरणी सहा जणांविरुद्ध मोहोळ पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे..सिंधू तानाजी थिटे (वय ५६) या पतीसह गलंदवाडी येथील शेतात राहतात. मंगळवारी नेहमीप्रमाणे ते शेतातील वस्तीवर झोपले होते. मध्यरात्री दीड ते दोनच्या सुमारास अनोळखी सहा व्यक्ती वस्तीवर आल्या. .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.त्यांनी सिंधू थिटे व त्यांचे पती तानाजी थिटे यांना चाकूने व कोयत्याने मारहाण करून घरातील सोन्याचे मंगळसूत्र, कानातील कर्णफुले व झुबे, कानातील गुंड, पायातील चांदीचे पैंजण, दोन मोबाईल, असा दोन लाख ६१ हजारांचा ऐवज दरोडा टाकून चोरून नेला व जाताना दरवाज्याला बाहेरून कडी लावली. पोलिस अधीक्षक कुलकर्णी यांनी घटनास्थळ पाहून तपासाबाबत सूचना दिल्या. या घटनेची फिर्याद सिंधू तानाजी थिटे यांनी मोहोळ पोलिसात दिली असून तपास सहायक पोलिस निरीक्षक अजय केसरकर करीत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.