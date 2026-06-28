सोलापूर

Sangola Accident: सांगोला-कडलास मार्गावर अपघात; दांपत्याचा मृत्यू, गरोदर पत्नीसह उपचारासाठी जाताना काळाचा घाला!

Fatal accident on Sangola Kadlas road latest news: गरोदर पत्नीसह उपचारासाठी निघालेल्या दांपत्याचा सांगोला-कडलास मार्गावर भीषण अपघातात जागीच मृत्यू; माण नदीजवळ ट्रेलरची दुचाकीला जोरदार धडक
Tragic Road Mishap on Sangola–Kadlas Route Claims Lives of Husband and Wife

Tragic Road Mishap on Sangola–Kadlas Route Claims Lives of Husband and Wife

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सकाळ वृत्तसेवा
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सांगोला : सांगोला- कडलास मार्गावरील माण नदीजवळ शनिवारी (ता. २७) दुपारी दुचाकी व ट्रेलर यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील पती-पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. गरोदर असलेल्या पत्नीला उपचारासाठी सांगोल्यात घेऊन येत असताना हा अपघात घडला.

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