Solapur Accident: दुचाकीवरील दांपत्य एसटीच्या धडकेत ठार; सात वर्षीय मुलगी जखमी, कुर्डुवाडी-बार्शी रस्त्यावर अपघात

कुर्डुवाडी : एसटी बसने दुचाकीला समोरून धडक दिल्याने दुचाकीवरील शिक्षक व त्यांची पत्नी जागीच ठार झाले. त्यांची ७ वर्षीय मुलगी गंभीर जखमी झाली. ही घटना सोमवारी (ता. १) दुपारी पावणे दोनच्या सुमारास कुर्डुवाडी-बार्शी रस्त्यावरील चिंचगाव हद्दीत घडली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सागर रंभा काळे (वय ३६), नेहा सागर काळे (वय २४, दोघे रा. नेरले ता. करमाळा) असे मृत दांपत्याचे नाव आहे. सागर काळे हे रोपळे (ता. माढा) येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. प्रवीण काळे यांच्या फिर्यादीवरून बसचालक (धीरज शिवारे रा. येडशी) याच्याविरुद्ध कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..सागर काळे हे त्यांची पत्नी व मुलीसह नेरलेहून दुचाकीवरून (एम. एच. ४५ ए. डब्ल्यू. १२८९) म्हैसगाव (ता. माढा) येथे निघाले होते. बार्शीहून स्वारगेटकडे भरधाव निघालेल्या एसटी बसने (एम. एच. १४ बी. टी. ४६५२) दुचाकीला समोरून धडक दिली. या धडकेत पती पत्नी जागीच ठार झाले. .Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.दुर्वा ही मुलगी मातीत उडून पडल्याने गंभीर जखमी झाली. तिला पुढील उपचारासाठी सोलापूरला हलवण्यात आले. कुर्डुवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात मृत दांपत्याची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. पोलिस उपनिरीक्षक स्वामीनाथ लोंढे तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.