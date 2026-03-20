Solapur LPG Misuse: साेलापूरात घरगुती गॅस वापरणाऱ्या व्यावसायिकांवर गुन्हे; अन्नधान्य वितरण विभागाचे छापे, हॉटेल व्यावसायिक रडारवर!

सोलापूर : सध्या मागणीच्या प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर मिळत नाही. तरीपण, शहरातील चौपाट्या, हॉटेलसह अन्य खाद्य पदार्थांच्या स्टॉलवर घरगुती गॅस सिलिंडरच्या टाक्या आढळतात. या पार्श्वभूमीवर अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी मागील तीन दिवसांत सोलापूर शहरातील विविध भागात छापेमारी करून ५५ पेक्षा अधिक टाक्या जप्त केल्या आहेत. त्या व्यावसायिकांवर गुन्हे देखील दाखल केले आहेत..सोलापूर शहरात जुना विजापूर नाका, चार हुतात्मा पुतळ्याजवळ, किल्ला बागेजवळ, सात रस्ता येथे खाद्यपदार्थांची विक्री करणारे हातगाडे खूप असतात. बहुतेक हातगाड्यांवर घरगुती गॅस सिलिंडरच दिसतो. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार शहरातील अन्नधान्य वितरण अधिकारी ओंकार पाडोळे मैदानात उतरले आहेत. बुधवारी (ता. १८) त्यांनी शहरातील वेगवेगळ्या भागातील चौपाट्यांवर छापे टाकून काही तासांत ४१ घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त केले..इंधन म्हणून रिक्षात घरगुती गॅसअन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी २३ जणांच्या कर्मचाऱ्यांना सोबत घेऊन सदर बझार, विजापूर नाका व फौजदार चावडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चौपाट्यांवरील हातगाड्यांवरून घरगुती गॅस सिलिंडर जप्त केले. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. .मात्र, शहरात अजूनही अनेक ठिकाणी घरगुती गॅस सिलिंडरचा वापर प्रवासी रिक्षात इंधन म्हणून केला जात आहे. अशा ठिकाणांचा शोध अन्नधान्य वितरण अधिकाऱ्यांनी घेतला असून आता त्याठिकाणी छापे टाकले जाणार आहेत.