Crop Insurance Scam : विमा कंपनीचा शेतकऱ्यांवर अन्याय; 15 हजार 200 रुपयांच्या हप्त्याला फक्त 5994 रुपये भरपाई

मंगळवेढा : संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने तालुक्यातील बागायत क्षेत्राबरोबर फळबागायतदार शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले असतानाच हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत शेतकऱ्याने भरले 15 हजार 200 रुपये आणि हप्ता विमा मंजूर झाला 5994 रुपये देत निसर्गाच्या अन्याय बरोबर विमा कंपनीने देखील अन्याय करून शेतकऱ्यांची थट्टा लावली आहे. .गतवर्षी द्राक्ष पिकाला लवकर पावसाने हजेरी लावल्यामुळे शिवाय व्यापाऱ्यांनी देखील द्राक्ष खरेदी करणे पाठ फिरवल्यामुळे तालुक्यातील शंभर एकराहून अधिक शेतकऱ्यांचे द्राक्षे ही झाडाला तशीच राहिली त्यामुळे शेतकऱ्यांना ती द्राक्षे बांधावर फेकून देण्याची वेळ आली. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादनावर केलेला खर्च वाया जाऊन एक रुपया देखील उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हाती आले नाही तो तोटा सहन करून गतवर्षीच्या हवामानावर आधारित फळपीक योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 2 एकर द्राक्ष पिकाचा विमा 15 हजार 200 रुपये इतका विमा बजाज आलियाज जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे भरला..विमा प्रस्ताव दाखल करताना संबंधित गटाचे उतारे, बँक पासबुक,आधार झेरॉक्स जिओ टॅग केलेला फोटो आदीसाठीचा देखील खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागला परंतु विमा कंपनीने नुकसान भरपाई देताना चक्क ५९९४ रुपये भरपाई मंजूर करून शेतकऱ्याची थट्टा लावली. तालुक्यातील इतर मंडळ मध्ये देखील ही भरपाई प्रमाणात दिली आहे. उलट शेतकऱ्याच्या भरलेल्या हप्त्यातून 40% भरपाई उर्वरित 60% रक्कम विमा कंपनीकडे स्वतःकडे ठेवल्याने विमा कंपनीचा कारभारच शेतकऱ्याने भरलेल्या हप्त्यावर सुरू असल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करू लागला. सध्या विमा कंपनी राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे अधिकारी सोयीस्करित्या साटेलोटे असल्यामुळे शेतकऱ्यांना अशा अन्यायी वागणुकीला सहन करावी लागत आहे..Pune News : परवानाधारक फटाका स्टॉल २४ तास खुले राहणार.एका बाजूला निसर्ग शेतकऱ्यावर अन्याय करत आहे दुसऱ्या बाजूला शासन मदतीच्या नावाखाली नुसते कागदी घोडे नाचवत आहे आणि विमा कंपनी शेतकऱ्याचा खिसा कापण्याचे काम करत असताना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा वाली कोण असा प्रश्न या निमित्ताने आता समोर उभा राहू लागला.आमसिध्द केदार, द्राक्ष बागायतदार शेतकरी,डोणजबजाज अलियान्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे 2018 साली भरलेल्या रब्बी हंगामातील मंजूर पीक विम्याची रक्कम विमा कंपनीने अजून दिले नाही यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार केला ना शासनाचे अधिकारी देखील याकडे लक्ष देत नाहीत सध्या वयोवृद्ध असल्यामुळे कृषी कार्यालयास हेलपाटे मारून थकले आहे.फुलाबाई भुसनर शेतकरी जालीहाळ.विमा कंपनी व राज्यकर्त्याच्या साटेलोट्यात शेतकरी भरडला जात आहे पीक नुकसान, आणि भरलेल्या हप्त्यापेक्षा कमी भरपाई दिलेल्या विमा कंपनीवर शासनाने कारवाई न केल्यास या कारवाईसाठी स्वाभिमानी कडून आंदोलन केले जाईलयुवराज घुले जिल्हा संघटक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.