सोलापूर

Crop Insurance Scam : विमा कंपनीचा शेतकऱ्यांवर अन्याय; 15 हजार 200 रुपयांच्या हप्त्याला फक्त 5994 रुपये भरपाई

Mangalwedha Grape Farmers : मंगळवेढा तालुक्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्याने हवामानावर आधारित पीक विमा योजनेत ₹१५,२०० चा हप्ता भरूनही नुकसान भरपाई म्हणून केवळ ₹५,९९४ मंजूर झाल्याने, शेतकऱ्यांनी विमा कंपनी आणि प्रशासनाच्या साटेलोट्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
Sakal

हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : संततदार व अतिवृष्टीच्या पावसाने तालुक्यातील बागायत क्षेत्राबरोबर फळबागायतदार शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाले असतानाच हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत शेतकऱ्याने भरले 15 हजार 200 रुपये आणि हप्ता विमा मंजूर झाला 5994 रुपये देत निसर्गाच्या अन्याय बरोबर विमा कंपनीने देखील अन्याय करून शेतकऱ्यांची थट्टा लावली आहे.

pune
Farmer
crop insurance
Crop Crisis

