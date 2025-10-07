सोलापूर

Pandharpur News : नृत्यांगना सायली पाटील यांच्या पुढाकाराने अखेर निराधार वृध्द महिलेला मिळाला हक्काचं घर

साहेब...तुम्हीच माझे माय बाप आहात, मला कोणी तरी मदत करा हो.... अशी आर्त हाक धोंडेवाडी येथील एका वयोवृध्द अपंग महिलेने केली होती.
old woman anusaya jadhav new home

भारत नागणे
पंढरपूर - साहेब...तुम्हीच माझे माय बाप आहात. मला कोणी तरी मदत करा हो.... अशी आर्त हाक धोंडेवाडी (ता. पंढरपूर) येथील एका वयोवृध्द अपंग महिलेने केली होती. 80 वर्षाच्या या वृध्द महिलेची करुण व्यथा आणि आर्त हाक 'दैनिक सकाळ'मधून मांडण्यात आली होती.

pandharpur
dancer
motivational story
