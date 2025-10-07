Pandharpur News : नृत्यांगना सायली पाटील यांच्या पुढाकाराने अखेर निराधार वृध्द महिलेला मिळाला हक्काचं घर

पंढरपूर - साहेब...तुम्हीच माझे माय बाप आहात. मला कोणी तरी मदत करा हो.... अशी आर्त हाक धोंडेवाडी (ता. पंढरपूर) येथील एका वयोवृध्द अपंग महिलेने केली होती. 80 वर्षाच्या या वृध्द महिलेची करुण व्यथा आणि आर्त हाक 'दैनिक सकाळ'मधून मांडण्यात आली होती..'दैनिक सकाळ' आणि 'ई सकाळ'च्या बातमीची दखल घेवून नृत्यांगना सायली पाटील यांनी अनुसया जाधव या निराधार आणि वृध्द महिलेला पत्र्याचं पक्क घर उभे करुन दिले आहे.मंगळवारी (ता. 7) नव्या घरात वृध्द आजीचा गृह प्रवेशही मोठ्या उत्साहामध्ये झाला. पहिल्यांदाच घराला फुलांचा हार लावल्याचे पाहून आजीच्या चेहऱ्यावरील आनंद ओसांडून वाहत होता. एका निराधार महिलेची करुण कहाणी समजल्यानंतर माणूसकीच्या नात्याने धावून आलेल्या सायली पाटील यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. पांडुरंगाच्या कृपेने मला एक आजी मिळाल्याची भावना सायली पाटील यांनी यानिमित्ताने व्यक्त केली..अनुसया जाधव ह्या मागील 20 वर्षापासून धोंडेवाडी येथे एका जुन्या मोडकळीस आलेल्या पत्र्याच्या घरात राहत होत्या. त्यांचे आता वय झाले आहे. त्यामुळे त्या सध्या घरातच अंथरुणावर पडून आहेत. निराधार असल्याने त्यांच्या दररोजच्या अन्न पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राहते पत्र्याचे घरही मोडकळीस आलेले.पाऊस आला की घरात पाणी येते. वीजे ही नाही. त्यामुळे ही वृध्द महिला अंधाऱ्या खोलीत उपाशी पोटी होती. तरीही तीची जगण्यासाठीची धडपड आणि संघर्ष सुरुच होता. यातूनच तीने साहेब... तुम्हीच माझे माय बाप आहात... मला मदत करा.... घरात पावसाचे पाणी येते..लाईट नाही....पोटात मागील काही दिवसांपासून अन्न नाही.. गरीबाला मदत करा.... अशी आर्त हाक दिली होती. तीचा हा व्हीडीओ समाज माध्यमात व्हायरला झाला होता. त्यानंतर 'ती'ची ही व्यथा 'दैनिक सकाळ' आणि 'ई सकाळ'च्या माध्यमातून लोकांसमोर आणली. बातमीची दखल घेवून नृत्यांगना सायली पाटील यांनी धोंडेवाडी येथे येऊन अनुसया जाधव यांची भेट घेतली..एक दिवस मुक्काम करुन नवीन पत्रे, लोखंडी अॅग्नल तयार करुन घर उभे केले. घरात सिमेंटचा कोबाही केला. गावकऱ्यांनी तीच्या नव्या घरात वीचेजी सोय केली. मोडक्या-तोडक्या अंधाऱ्या खोल्यात राहिणारी अनुसया आजीला आता नवं घर मिळालं आहे, नव्या घराच्या निमित्ताने आजीच्या जीवनात नवी प्रकाश किरणेही सोबत आली आहेत.चैतन्याचा, उत्साहाचा आणि नाविन्याचा सोनारी प्रकाश घेवून येणारी यंदीची ही दिवाळी, अनुसया आजीला जगण्यासाठी बळ देणारी नवी भेट ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.