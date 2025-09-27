Dattatray Bharane : खचून जाऊ नका सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीर उभा आहे; राज्याचे कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांची ग्वाही

मोहोळ - 'सरकार तुमच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. खचून जाऊ नका. मी कृषी मंत्री असलो तरी स्वतः एक शेतकरी आहे. तुमच्या भावना मला समजतात, सरकार सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे असे प्रतिपादन राज्याचे कृषीमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केले..कृषिमंत्री भरणे हे शनिवार ता. 27 रोजी पूरग्रस्त भागाच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते, त्यावेळी त्यांनी मोहोळ तालुक्यातील पासलेवाडी, लांबोटी व नांदगाव या गावांना भेटी दिल्या व शेतकऱ्यांशी संवाद साधला त्यावेळी ते शेतकऱ्यांना धीर देत होते..त्यांचे हे शब्द ऐकून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू आले. कृषीमंत्री भरणे यांनी फक्त पाहणी न करता, प्रत्यक्ष पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना फूड पॅकेटचे वाटप करून मदतीचा हात दिला. माणुसकीला प्राधान्य देत त्यांनी शेतकरी व ग्रामस्थांना आश्वस्त केले.या पाहणी दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू खरे, नांदगावचे सरपंच सचिन सुरवसे उपस्थीत होते. यावेळी पुणे येथील एमआयटी विद्यार्थी प्रमुख शुभम तापडिया यांने 10 लाख रुपयांचे फुडपॅकेट ची मदत घेऊन उपस्थीती लावली..यावेळी जिल्हा प्रशासन, विविध विभागांचे अधिकारी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थीत होते. दरम्यान यावेळी राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचे युवा नेते रामदास चवरे यांनी कृषिमंत्री भरणे यांना निवेदन दिले. त्या निवेदनात सरसकट पंचनामे करावेत, तातडीने मदत जाहीर करावी, पंचनामे करताना फार्मर आयडी, ई पीक पाहणी या अटी शिथिल कराव्यात..तालुक्यातील पर्जन्यमापके ही निकृष्ट दर्जाची असल्याने त्यातील मोजमाप ग्राह्य धरू नये, सीना भीमा नदीकाठच्या गावाबरोबर तालुक्यातील इतर मंडळाच्या गावातील पिकांचे ही सरसकट पंचनामे करावेत, कोल्हापूर, सांगली पुराच्या वेळी एनडीआरएफ च्या निकषांपेक्षा चौकट मदत करावी असे निवेदनात म्हणले आहे. यावेळी तालुका अध्यक्ष प्रकाश चवरे,बाजार समितीचे उपसभापती प्रशांत बचुटे, महावीर चटके, सज्जन लोंढे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.