DCC Election: डीसीसीचा दुग्ध मतदारसंघ हरकतींच्या भोवऱ्यात; प्रारूप मतदार यादी : सांगोला, माढा, पंढरपूर तालुके चर्चेत; एकूण ३७० हरकती

सोलापूर : सोलापू्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीचे वारे सध्या वाहू लागले आहेत. बँकेचा दुग्ध संस्था प्रतिनिधी मतदारसंघ आतापासूनच चर्चेत येऊ लागला आहे. या मतदारसंघासाठी सर्वाधिक हरकती आल्याने आतापासूनच या मतदारसंघाची चुरस वाढताना दिसत आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.प्रारूप मतदार यादीवर दाखल झालेल्या एकूण ३७० हरकतींपैकी साधारणत: निम्म्याहून अधिक हरकती या मतदारसंघातील मतदारांवरून आल्याने हा मतदारसंघ हरकतींच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. माढा तालुक्यातील ६० प्राथमिक दुग्ध सहकारी संस्था शेवटच्या टप्प्यात मतदार प्रतिनिधीच्या ठरावास पात्र ठरल्या होत्या. .या संस्थांची नावे वगळावीत अशी तक्रार पारे (ता. सांगोला) येथील अजिंक्य सहकारी दूध उत्पादक संस्थेचे मल्हारी गायकवाड यांच्यासह ६० जणांनी घेतली आहे. पंढरपूर तालुक्यातील ६८ दुग्ध संस्थांनी आमची नावे प्रारूप यादीत घ्यावीत, अशी मागणी केली आहे. सांगोला व पंढरपूर तालुक्यातील दुग्ध संस्थांचे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात सुरू आहे, त्यांनी हरकत घेत, आमचीही नावे प्रारूप यादीत घेण्याची मागणी केली आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rसोमवार, मंगळवार महत्त्वाचा दाखल झालेल्या हरकतींवर सोमवारी (ता. ५) व मंगळवारी (ता. ६) विभागीय सहनिबंधक तथा बँकेचे निबंधक दिग्विजय आहेर यांच्याकडे सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत काय होते? आणि सुनावणीचा आदेश काय येतो? याकडे या मतदारसंघातील मतदारांचे लक्ष लागले आहे. अंतिम मतदार यादीत किती संस्थांचा समावेश होतो? यावर या मतदारसंघातील लढतीची चुरस अवलंबून दिसते. सध्या तरी या मतदारसंघावर माढा तालुक्याचे वर्चस्व आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.