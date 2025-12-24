सोलापूर

Mangalwedha News : ऑनलाईन कर्जासाठी मंगळवेढ्यात शेतकऱ्यांना दोन दिवसांची मुदत

भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने Agristack डेटा प्रणालीचे जनसमर्थ पोर्टलशी एकात्मिकीकरण केले.
हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - पात्र शेतकऱ्यांना पारदर्शक, सुलभ व कागदपत्रविरहीत पध्दतीने पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी अग्रणी बँकेकडून दि. 24 व दि. 25 डिसेंबर या दोन दिवशी तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी यांचे कार्यालयात शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली.

