Mangalwedha News : ऑनलाईन कर्जासाठी मंगळवेढ्यात शेतकऱ्यांना दोन दिवसांची मुदत

मंगळवेढा - पात्र शेतकऱ्यांना पारदर्शक, सुलभ व कागदपत्रविरहीत पध्दतीने पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी अग्रणी बँकेकडून दि. 24 व दि. 25 डिसेंबर या दोन दिवशी तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी यांचे कार्यालयात शिबिराचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती तहसीलदार मदन जाधव यांनी दिली..शहर व तालुक्यात राष्ट्रीयकृत बँका, ग्रामीण भागात ग्रामीण बँका व सोसायटी असून बऱ्याच संस्थाकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर मागणीप्रमाणे पीक कर्ज मिळत नसल्याचे तक्रारी येत नसल्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी हा नवा पर्याय उपलब्ध करून दिला..त्यासाठी जनसमर्थ पोर्टलवर पीक कर्जासाठी अर्ज दाखल करून देण्यासाठी पंचायत समितीमध्ये या कँपचे आयोजन केले असून, आपले सरकार सेवा केंद्र-सेतू / ग्रामपंचायत / महा-ई-सेवा / आधार सेवा केंद्र / ऑपरेटर / सी.एस.सी. केंद्रचालक यांना आमंत्रित केले.या उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका जनसमर्थ पोर्टलवर यशस्वीरित्या ऑनबोर्ड केल्या आहेत व पीक मंजूरीची प्रणाली कार्यान्वित केली. महाराष्ट्र शासनाने कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व PSB Alliance यांच्यासोबत त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला..भारत सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सहकार्याने Agristack डेटा प्रणालीचे जनसमर्थ पोर्टलशी एकात्मिकीकरण केले असून, लीड बँकेने सोलापूर जिल्ह्यामध्ये प्रायोगिक आधारावर जनसमर्थ पोर्टलद्वारे शेतकऱ्यांना किसान क्रेडीट कार्ड/पीक कर्ज मंजुरी हा उपक्रम राबविण्याचे ठरविले..सदर कामासाठी नोडल अधिकारी नेमून केल्याने तालुक्यात दोन दिवसात तलाठी व कृषी सहायक यांना प्रत्येक गावातून प्रत्येकी किमान 10 शेतकरी यांची आवेदन भरून होतील. असे उद्दीष्ट दिले. याशिवाय महा ई सेवा केंद्रांना या दोन दिवसामध्ये जास्तीत जास्त आवेदन स्विकारण्यास सक्त सूचना दिल्याचे तहसीलदार मदन जाधव यांनी सांगितले..