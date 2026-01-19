Praniti Shinde: पराभव वेदनादायक, पण अंतिम नाही: खासदार प्रणिती शिंदे, मतदारांचे आभार मानत भावनिक साद!

सोलापूर: महापालिका निकालाच्या दोन दिवसानंतर काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी मतदारांचे जाहीर आभार मानले. पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना भावनिक आवाहन करत बलाढ्य धनशक्ती, सत्तेचा दुरुपयोग, यंत्रणांचा गैरवापर आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या अंधारलेल्या वाटेवर या निवडणुकांना सामोरे गेलो, शेवटच्या क्षणापर्यंत लढलो, आपल्या सोलापूरच्या भल्यासाठी संघर्ष करत राहिलो असे म्हणत हा पराभव वेदनादायक असला तरी तो अंतिम नसल्याचे खासदार प्रणिती शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल आपल्या अपेक्षांप्रमाणे लागले नाहीत, हे सत्य आहे. अनेक महिन्यांची मेहनत, रस्त्या-रस्त्यांवर फिरून केलेला संघर्ष, लोकांपर्यंत पोचवलेला विचार आज आकड्यांमध्ये उतरला नाही, याची खंत प्रत्येकाच्या मनात आहे. राजकारणात जय-पराजय हे येत-जात असतात. .मात्र कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास, निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा हीच खरी शिदोरी असते. तुम्ही प्रत्येकाने ज्या जिद्दीने, प्रामाणिकपणे आणि न डगमगता काम केले, ते कधीही हरलेले नसल्याचे खासदार शिंदे म्हणाल्या..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...हा निकाल आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. लोकांच्या अपेक्षा, त्यांच्या प्रश्नांचा सूर, बदलतं सामाजिक वास्तव आपण अधिक खोलवर समजून घ्यायला हवं. या बलाढ्य धनशक्तीचा कसा सामना करायचा यावर चिंतन करायला हवे. आज आपण थोडे थांबू, श्वास घेऊ आणि उद्याच्या लढाईसाठी अधिक सज्ज राहण्याचे आवाहन करत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची मेहनत, निष्ठा व संघर्षाचे शिंदे यांनी कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.