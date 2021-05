By

सोलापूर : कोरोना (Covid-19) विषाणूने अनेक बालकांना अनाथ (Orphan) केले असून, त्या निराधारांना दत्तक (Adopt) घेण्यासाठी इच्छुक पालकांकडून मागणी होत आहे. 2020-21 मध्ये देशांतर्गत 507 तर देशाबाहेर 85 मुलांना दत्तक देण्यात आले आहे. मागील साडेचार महिन्यांत दत्तक मुलांसाठी राज्यातून दोन हजार 25 पालकांनी फोनवरून चौकशी केल्याची माहिती "सारा'च्या (महाराष्ट्र राज्य दत्तकविधान संस्था) (Maharashtra State Adoption Institute) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. (Demand for adoption of children orphaned by corona)

अनाथ व गरजू बालकांना हक्‍काचे घर मिळावे, यासाठी केंद्रीय स्तरावर "कारा' तर महाराष्ट्रात "सारा'तर्फे संपूर्ण प्रक्रिया राबविली जाते. ऑगस्ट 2015 पासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्र राज्य दत्तकविधान संस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील इच्छुक पालकांना निकष पाहून त्यांना मुलं दत्तक दिले जाते. राज्यातील विशेषत: पश्‍चिम महाराष्ट्रातून दत्तक मुलांसाठी सर्वाधिक नोंदणी केली जात आहे. कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांमध्ये मुलांपेक्षा मुली दत्तक घेण्याची मानसिकता रुजल्याचेही चित्र पाहायला मिळत असल्याचेही "सारा'कडून सांगण्यात आले. मागील आठ ते दहा महिन्यांत महाराष्ट्रासह परदेशातील "आफा' संस्थेच्या माध्यमातून अमेरिका, युरोपमधूनही दत्तक मुलांची मागणी वाढली आहे. परंतु, पालकांची पात्रता पाहून त्यांना मुलं दत्तक देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले.

अनाथ मुलांना दत्तक घेण्यासाठी मागणी वाढली असून मागील वर्षभरात 592 बालकांना दत्तक देण्यात आले आहे. कोरोना काळात अनेक बालके अनाथ झाली असून, त्यांची फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. कायदेशीर प्रक्रिया न करता दत्तक मुलं घेणाऱ्यांवर वॉच ठेवला जात असून, टास्क फोर्सच्या माध्यमातून अनाथ मुलांचा राज्यभर सर्व्हे सुरू करण्यात आला आहे.

- अब्राहम हेगडे, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सारा, महाराष्ट्र

राज्यातील दत्तक मुलांची सद्य:स्थिती

पालकांचे अंदाजित अर्ज : 2,927

दत्तक संस्थांमधील बालके : 251

2020-21 मधील दत्तक दिलेली मुले : 592

दररोज चौकशीचे कॉल : 12 ते 15

मूल दत्तक घेण्याचे निकष...