Solapur Politics: सोलापूर दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय ठरणार? विधानपरिषदेवर नवा की जुना चेहरा याची उत्सुकता, राजकीय चर्चांना उधाण!

मंगळवेढा: नगरपालिका,महानगरपालिका व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या निकालामध्ये भाजपाने जोरदार कमबॅक केल्यामुळे जिल्ह्यात भाजप ताकदवान झाला अशा परिस्थितीत विधान परिषदेला भाजपचा चेहरा कोण ? नवा की जुना असणार याविषयी जिल्ह्यात सध्या चर्चा सुरू झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोलापूर दौऱ्यात कोणाच्या नावाला ग्रीन सिंग्नल मिळणार याची चर्चा झाली..सोलापूरच्या विधानपरिषद जागेची मुदत 2022 संपल्यानंतर राज्यात ज्या जागेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी सोलापूरच्या जागेसाठी पुरेसे मतदार नसल्याच्या कारणावरून पुढे ढकलण्यात आली. त्याला अद्याप मुहूर्त मिळाला नाही मात्र नुकत्याच नगरपालिका महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्यामुळे विधानपरिषदेसाठी आवश्यक असणारे मतदार उपलब्ध झाले.अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातून अनेकांची नावे चर्चेत येऊ लागली. त्यामध्ये राजेंद्र राऊत, प्रशांत परिचारक,राम सातपुते, दिलीप माने, राजन पाटील, अशा अनेक दिग्गज नेत्याची नावे सध्या चर्चेत येत असताना भाजप ग्रामीणचे अध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांच्या नावाची भर पडली.नगरपालिका निवडणूक ही आघाडीवर होणार होती..मात्र शशिकांत चव्हाण पक्षीय चिन्हावर लढवल्या जातील अशी भूमिका घेतल्याने जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीत भाजपाचे सर्वात जास्त नगरसेवक विजयी झाले तोच पायंडा महानगरपालिका निवडणुकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी राबवल्याने नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकीतील यशानंतर नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत देखील भाजपचे पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेवर कमळ फुलले.शशिकांत चव्हाण यांचा प्रवास हा भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता ते जिल्हाध्यक्ष असा झाला. .पक्ष बांधणीमध्ये बूथ प्रमुख, गटप्रमुख, पन्ना प्रमुख अशा अनेक ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने काम केले. पक्षाने जिल्हाध्यक्ष निवडताना धक्कादायक निर्णय घेत चव्हाण यांच्या नावाला पसंती दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व त्यासाठी असणाऱ्या कमिट्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक मातब्बर नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली. कमिट्याचे प्रमुख त्या त्या तालुक्यातील नेत्याला देत असताना आणि विधान परिषदेतील त्याच नावाची चर्चा होऊ लागल्यामुळे पक्षाकडून नवीन चेहऱ्याला संधी मिळणार का ? या संधीमध्ये पंढरपूर मंगळवेढ्याला सध्या तरी अपेक्षित संधी मिळाली नाही. अशी चर्चा आता सुरू झाली. .सर्वसामान्य जनतेपासून ते जिल्हाध्यक्ष पर्यंत झेप घेतलेल्या शशिकांत चव्हाण यांच्या देखील नावाची या निमित्ताने चर्चा सुरू झाली. आधी पक्ष नंतर सर्व या भूमिकेमुळे शिवाय नगरपालिका महानगरपालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीत पक्षासाठी केलेल्या प्रभावी कामामुळे कदाचित पक्षनेतृत्वाकडून त्यांच्या देखील नावाचा एक नवीन चेहरा म्हणून पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो त्यामुळे त्यांच्या नावाचा विचार करावा अशी मागणी पुढे येत असली तरी मुख्यमंत्री नेमका कुणाला ग्रीन सिंग्नल देतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.