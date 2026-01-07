भाविकांसाठी बातमी! विठ्ठल रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शन तीन दिवस राहणार बंद; मूर्तीवर लवकरच हाेणार रासायनिक प्रक्रिया..

पंढरपूर: येथील श्री विठ्ठल आणि रुक्मिणी मूर्तीवर लवकरच रासायनिक प्रक्रिया केली जाणार आहे. विधी व न्याय खात्याने तशी मंदिर समितीला परवानगी दिली आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीमध्ये रासायनिक प्रक्रियेचा निर्णय घेतला जाईल. रासायनिक प्रक्रियेदरम्यान विठ्ठल रुक्मिणी पदस्पर्श दर्शन तीन दिवस बंद ठेवले जाणार आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी आज दिली. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .श्री विठ्ठल मंदिराचे जतन आणि संवर्धनाचे काम सुरू आहे. मंदिरातील बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित कामे प्रगतिपथावर आहेत. या दरम्यान भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी श्री विठ्ठल रुक्मिणी मूर्तीची पाहणी केली होती. पाहणीनंतर मूर्ती जतन आणि संवर्धनासाठी रासायनिक प्रक्रिया करावी लागेल, असा अहवाल मंदिर समितीला दिला होता. त्यानुसार मंदिर समितीने तो अहवाल विधी व न्याय खात्याकडे पाठवला होता. विधी व न्याय खात्याने मूर्तीवर रासायनिक प्रक्रिया करण्यासाठी परवानगी दिली आहे..माघी यात्रेच्या पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विचार आहे. येत्या दोन दिवसामध्ये जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्या उपस्थितीमध्ये पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी, सल्लागर समिती सदस्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये कमी गर्दीचा कालावधी विचारात घेऊन माघी यात्रेच्या पूर्वी मूर्तीवर रासायनिक प्रक्रिया केली जाणार आहे.. यापूर्वी श्री विठ्ठल व रुक्मिणी मातेच्या मूर्ती संवर्धनासाठी चार वेळा रासायनिक प्रक्रिया केली आहे. आता पाचव्यांदा रासायनिक प्रक्रिया केली जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली मूर्तीवर रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. प्रक्रियेसाठी किमान तीन दिवसांचा अवधी लागणार आहे. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.या काळात देवाचे पदस्पर्श दर्शन बंद ठेवले जाणार आहे. तथापि देवाचे मुख दर्शन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. या काळात भाविकांनी मंदिर समितीस सहकार्य करावे, असे आवाहन ही श्री. शेळके यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.