Solapur News: चंदनउटी पूजेची ऑनलाइन नोंदणी आजपासून; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा निर्णय, पूजेचा कालावधी कसा असणार वाचा..

पंढरपूर : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने प्रतिवर्षीप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा (गुढीपाडवा) ते ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी अथवा मृग नक्षत्र प्रारंभ होईपर्यंत श्री विठ्ठल व श्री रुक्मिणीमातेची पारंपरिक चंदनउटी पूजा केली जाते. ग्रीष्म ऋतूमध्ये श्रींच्या मूर्तींना चंदनउटी पूजा केली जाते..चंदनउटी पूजेचा कालावधी १९ मार्च ते ८ जून असा निश्चित करण्यात आला आहे. श्रींच्या पोशाखानंतर दुपारी ४.३० ते ५.१५ या वेळेत पूजा करण्यात येणार आहे. या पूजेसाठी घरबसल्या ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया १३ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली आहे. .मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पूजांची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून भाविकांना मंदिर समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे पूजेची नोंदणी करता येणार आहे. https://www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळावरून नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..पूजेसाठी २१ हजार, ९ हजार देणगीश्री विठ्ठल व रुक्मिणीमातेच्या चंदनउटी पूजेसाठी अनुक्रमे २१ हजार व ९ हजार इतके देणगी मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. ऑनलाइन नोंदणी करताना अडचण आल्यास मंदिर समितीच्या नित्योपचार कार्यालयामार्फत मार्गदर्शन व नोंदणीस साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सदर पूजेबाबतची सविस्तर माहिती व अटी-शर्ती मंदिर समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून अधिक माहितीसाठी भाविकांनी दूरध्वनी क्र. ०२१८६-२९९२९९ वर संपर्क साधावा, असे आवाहन मंदिर समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.