Solapur News: चंदनउटी पूजेची ऑनलाइन नोंदणी आजपासून; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा निर्णय, पूजेचा कालावधी कसा असणार वाचा..

Pandharpur Temple pooja schedule and Registration Details: चंदनउटी पूजेची ऑनलाइन नोंदणी सुरू, १९ मार्च ते ८ जून दरम्यान पूजा
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर : श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने प्रतिवर्षीप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा (गुढीपाडवा) ते ज्येष्ठ शुद्ध षष्ठी अथवा मृग नक्षत्र प्रारंभ होईपर्यंत श्री विठ्ठल व श्री रुक्मिणीमातेची पारंपरिक चंदनउटी पूजा केली जाते. ग्रीष्म ऋतूमध्ये श्रींच्या मूर्तींना चंदनउटी पूजा केली जाते.

