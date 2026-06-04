Tuljapur Temple: भवानीमातेच्या दर्शनासाठी भाविकांची लूट, तुळजापूरमध्ये बोगस पुजारी, लुटारू एजंटांकडून श्रद्धेचा बाजार

तुळजापूर: महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी, साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या श्री तुळजाभवानी मातेच्या चरणो दररोज लाखो भाविक मोठ्या श्रद्धेने लीन होतात. मात्र, पवित्र मंदिराच्या परिसरात काही लुटारूंनी श्रद्धेचा बाजार मांडला आहे भवानीच्या दर्शनासाठी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची बोगस पुजारी आणि एजंटांकडून सर्रास लूट केली जात आहे. या किटचा 'साम टीव्ही'च्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये पर्दाफाश झाला आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.सध्या अधिक मासानिमित्तही मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दनि फुलून जात आहे. याच संधीचा लाभ घेण्यासाठी काही लुटारूंनी श्रद्धेचा बाजार मांडल्याचे 'साम टीव्ही ने केलेल्या 'स्टिंग ऑपरेशन मध्ये दिसले आणि या प्रकाराचा पर्दाफाश झाला..पैसे घेतल्यानंतर संबंधित एजंट भाविकांना कुठल्याही विशेष मागनि न नेता विनाशुल्क असलेल्या 'मुखदर्शन' रांगेमध्ये ढकलून देतात. 'स्टिंग ऑपरेशन 'दरम्यान संशय आल्याने एका लुटारू पुजाऱ्याने पूरा केली तर दर्शन मोफत असल्याचे सांगत सारवासारव केली..प्रत्येक भाविकाकडून दर्शनासाठी भाविकांना गंडा घालून दररोज शंभर रुपये उकळले जातात. शेकडो हजारो रुपयांची लूट होते. त्यामुळे पुजारी मंडळाने बोगस पुजाऱ्यांवर बंदीची मागणी केली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा. प्रशासनाची मोघम भूमिकाभाविकांची फसवणूक केली जात असताना, तुळजाभवानी मंदिर संस्थान काय करत आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. या स्केटबाबत मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिका-यांकडे विचारणा केली असता, "बोगस पुजारी आणि एजंटांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त केले आहे," असे मोघम उत्तर प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र, कॅमेऱ्यासमोर येऊन अधिकृत भूमिका मांडण्यास प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.