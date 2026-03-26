Pandharpur News: श्री विठ्ठलाच्या सर्व पूजांचे बुकिंग फुल्ल; पहिल्याच दिवशी ऑनलाइन बुकिंगला भाविकांचा जोरदार प्रतिसाद!

पंढरपूर : पुढील एप्रिल ते जुलै दरम्यानच्या चार महिन्यांसाठी श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या सर्व पूजांचे ऑनलाइन बुकिंग आज (ता. २५) पहिल्याच दिवशी फुल्ल झाले आहे. देशभरातील भाविकांकडून पूजेसाठी मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..मार्चपर्यंतच्या सर्व पूजांचे बुकिंग संपल्यानंतर मंदिर समितीने १ एप्रिल ते ३१ जुलैपर्यंत या चार महिन्यांसाठी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या नित्यपूजा, पाद्यपूजा, तुळशी अर्चना पूजेसह इतर सर्व पूजांचे ऑनलाइन बुकिंग करण्यासाठी बुधवारी (ता. २५) सकाळी ११ वाजल्यापासून मंदिर समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रक्रिया सुरू केली होती. सकाळी संकेतस्थळ सुरू होताच राज्यासह देशभरातील अनेक भाविकांनी विविध पूजांचे ऑनलाइन बुकिंग केले. अवघ्या काही तासांतच सर्व पूजांचे ऑनलाइन बुकिंग फुल्ल झाले आहे..दर चार महिन्यांनी मंदिर समितीकडून भाविकांना दैनंदिन नित्य, पाद्य, तुळशी अशा विविध पूजा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या सर्व पूजांना देशभरातील भाविकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो. मागील चार महिन्यांत राज्यासह गोवा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आदी राज्यांतून भाविकांनी ऑनलाइन बुकिंग केले होते..बुकिंगनुसार भाविकांना पूजा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यानंतर एप्रिल ते जुलै दरम्यानच्या पूजांचे देखील आज पहिल्याच दिवशी ऑनलाइन बुकिंग फुल्ल झाले आहे. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू आहेत. दहावी-बारावीच्या परीक्षा संपल्याने भाविकांची गर्दी वाढू लागली आहे. अशात आता पूजेसाठीदेखील मोठ्या प्रमाणावर मागणी वाढली आहे..पुढील चार महिन्यांतील विविध पूजांसाठी बुधवारी ऑनलाइन बुकिंग सुरू झाले. अवघ्या काही तासांत सर्व १५० पूजांचे बुकिंग फुल्ल झाले. मंदिर समितीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून भाविकांनी सर्व पूजांची नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या भाविकांची सर्व माहिती मंदिर समितीकडे उपलब्ध आहे.- राजेंद्र शेळके, कार्यकारी अधिकारी, श्री विठ्ठल मंदिर समिती, पंढरपूर.