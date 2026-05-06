Dhairyasheel Mohite Patil: शिवसेनेसोबत वैचारिक युती; धैर्यशील मोहिते-पाटलांच्या वक्तव्यानंतर राजकीय चर्चांना उधाण, प. बंगालमध्ये ९० लाख मतदार गायब!

पंढरपूर : राज्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत आमची वैचारिक युती असल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मोहिते-पाटील शिवसेनेत जातील, अशी चर्चा सुरू झाली आहे..खासदार मोहिते-पाटील यांनी माढा लोकसभा मतदारसंघातील पाणीटंचाई आढावा बैठका सुरू केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज पंढरपुरात त्यांनी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी शिवसेनेबाबत राजकीय भाष्य केले..मागील काही दिवसांपासून मोहिते-पाटील आणि भाजपमध्ये दुरावा वाढला आहे. त्यातूनच मोहिते-पाटील आणि शिवसेनेची जवळीक वाढली आहे. अलीकडेच झालेल्या पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये माळशिरस, फलटण, माण, खटाव, कुर्डुवाडी आदी भागांत मोहिते-पाटील यांनी शिवसेनेसोबत युती करून चर्चेची दारे खुली केली आहेत. माळशिरस पंचायत समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाला बहुमत असतानाही शिवसेनेच्या दत्ता मगर यांना पंचायत समितीच्या सभापतीपदाची संधी दिली आहे. त्यानंतर मोहिते-पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील जवळीक अधिक वाढली आहे..खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील पाणीटंचाई आढावा बैठकीच्या निमित्ताने माढा मतदारसंघाचा दौरा करत आहेत. दौऱ्यादरम्यान त्यांनी शिवसेनेसोबतची जवळीक स्पष्ट केली आहे. एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री आहेत. त्यांच्याकडे नगरपालिकेच्या निमित्ताने आम्ही भेटू नये का, असा सवाल उपस्थित करत, माढा लोकसभा मतदारसंघात आम्ही शिवसेनेसोबत युती करून लढलो आहोत. वैचारिकदृष्ट्या आमची युती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे..पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावेराज्याच्या हवामान खात्याने यंदा पाऊस कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे किमान पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे, यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. बैठकीत ज्या काही अडचणी आणि समस्या आहेत, त्याचा सविस्तर अहवाल तयार करून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे देणार असल्याचेही यावेळी खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी सांगितले..प. बंगालमध्ये ९० लाख मतदार गायब केलेपश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाचं सरकार कसं आलं आहे, हे सर्व देशाला माहिती आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगालमधील ९० लाख मतदार गायब केले आहेत, असा आरोपही खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केला आहे.