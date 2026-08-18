सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात धनश्री मल्टीस्टेटने गाठला 1500 कोटी ठेवींचा टप्पा

धनश्री मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मंगळवेढा या संस्थेने केवळ १५ वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीत १,५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी केली.
shivajirao kalunge and ramesh fadtare

shivajirao kalunge and ramesh fadtare

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - धनश्री मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मंगळवेढा या संस्थेने केवळ १५ वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीत १,५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी करून ग्राहकांचा अढळ विश्वास, पारदर्शक व शिस्तबद्ध कारभार, ग्राहकाभिमुख सेवा आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाच्या जोरावर धनश्रीने सहकार क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत मंगळवेढ्याच्या सहकार क्षेत्राच्या लौकिकातही भर घातली.

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