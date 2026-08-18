Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात धनश्री मल्टीस्टेटने गाठला 1500 कोटी ठेवींचा टप्पा

मंगळवेढा - धनश्री मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि., मंगळवेढा या संस्थेने केवळ १५ वर्षांच्या यशस्वी वाटचालीत १,५०१ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा ऐतिहासिक टप्पा पूर्ण करण्याची उल्लेखनीय कामगिरी करून ग्राहकांचा अढळ विश्वास, पारदर्शक व शिस्तबद्ध कारभार, ग्राहकाभिमुख सेवा आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाच्या जोरावर धनश्रीने सहकार क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करत मंगळवेढ्याच्या सहकार क्षेत्राच्या लौकिकातही भर घातली..दुष्काळी मंगळवेढा तालुक्यामध्ये काळुंगे दापत्याने लोकांना बचतीचे व आर्थिक ज्ञान द्यावे या उद्देशातून धनश्रीच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार सुरू केले मंगळवेढ्यातून सुरू झालेली संस्थेची वाटचाल आज महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांत विस्तारली असून एकूण ३५ शाखांच्या माध्यमातून ग्राहकांना आर्थिक सेवा दिली जात आहे..अल्पावधीत झालेला हा विस्तार धनश्रीच्या कार्यपद्धतीवरील वाढत्या विश्वासाचे द्योतक ठरला.आर्थिक शिस्त, पारदर्शक व्यवहार, ग्राहकांच्या गरजांना प्राधान्य देणारी सेवा आणि विश्वासार्हतेला केंद्रस्थानी ठेवून संस्थेने सातत्याने प्रगती केली . त्यामुळे धनश्रीने सहकार क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली, कर्ज वाटप करताना केवळ कर्जदाराची आर्थिक पत न पाहता त्याच्या कौटुंबिक माहिती घेऊन त्यांना कर्जाबरोबर इतर गोष्टीत देखील कशी मदत करता येईल याकडे देखील या संस्थेने लक्ष दिले..त्याच बरोबर तालुक्यामध्ये दुष्काळ निवारण गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत त्याचबरोबर मंगळवेढ्याची संस्कृती कला, क्रिडा, साहित्य,प्रोत्साहन देण्याचे काम देखील धनश्रीच्या माध्यमातून केले.संस्थाध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव काळुंगे, संचालक प्रा. शोभाताई काळुंगे, व्हाईस चेअरमन युवराज गडदे, संचालिका डॉ राजलक्ष्मी काळुंगे गायकवाड व सर्व संचालक मंडळाच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वासोबतच संस्थेचे सरव्यवस्थापक रमेश फडतरे, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सातत्यपूर्ण परिश्रमाचा या यशात मोलाचा वाटा आहे..भविष्यातही ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ करत आधुनिक व ग्राहकाभिमुख सेवा विस्तारण्याबरोबरच सहकाराच्या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून प्रगतीची नवी शिखरे गाठण्याचा संस्थेचा संकल्प आहे.- रमेश फडतरे. सरव्यवस्थापक धनश्री मल्टीस्टेटधनश्रीने पंधरा वर्षांच्या कालावधीत गाठलेला १,५०१ कोटींच्या ठेवींचा टप्पा हा केवळ आर्थिक प्रगतीचा आकडा नसून हजारो ठेवीदार, खातेदार, सभासद, ग्राहक आणि हितचिंतकांनी संस्थेवर ठेवलेल्या अढळ विश्वासाची पावती आहे.- प्रा. शिवाजीराव काळुंगे, अध्यक्ष धनश्री मल्टिस्टेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.