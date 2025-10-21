सोलापूर

Solapur News: 'धोत्री येथे आढळला साडेसात फुटी अजगर'; नाग फाउंडेशनच्या रेस्क्यू पथकाने पकडून अधिवासात केले मुक्त

7.5-foot python rescued at Dhotri: धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गोकूळ शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिसरात रविवारी (ता. १९) तब्बल ७.५ फूट लांबीचा अजगर आढळून आला. सुरक्षा अधिकारी विद्वान गजधाने यांना हा अजगर सर्वप्रथम दिसला. त्यांनी सर्पमित्र नागेश बिराजदार यांना बोलावले.
Nag Foundation rescue team catches 7.5-foot python found near Dhotri village; reptile safely released into natural habitat.

Nag Foundation rescue team catches 7.5-foot python found near Dhotri village; reptile safely released into natural habitat.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गोकूळ शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिसरात रविवारी (ता. १९) साडेसात फूटी अजगर आढळून आला. नाग फाउंडेशनच्या रेस्क्यू पथकाने या अजगाराचे यशस्वी रेस्क्यू ऑपरेशन करून नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले.

Loading content, please wait...
village
environment
district
Wildlife
python
Primary rescue team
forest animals
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com