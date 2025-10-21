Solapur News: 'धोत्री येथे आढळला साडेसात फुटी अजगर'; नाग फाउंडेशनच्या रेस्क्यू पथकाने पकडून अधिवासात केले मुक्त

सोलापूर: धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गोकूळ शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिसरात रविवारी (ता. १९) साडेसात फूटी अजगर आढळून आला. नाग फाउंडेशनच्या रेस्क्यू पथकाने या अजगाराचे यशस्वी रेस्क्यू ऑपरेशन करून नैसर्गिक अधिवासात मुक्त केले. .धोत्री (ता. दक्षिण सोलापूर) येथील गोकूळ शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिसरात रविवारी (ता. १९) तब्बल ७.५ फूट लांबीचा अजगर आढळून आला. सुरक्षा अधिकारी विद्वान गजधाने यांना हा अजगर सर्वप्रथम दिसला. त्यांनी सर्पमित्र नागेश बिराजदार यांना बोलावले. अजगर जातीचा हा साप प्रथमच आढळून आल्याने याची माहिती नाग फाउंडेशनचे राहुल शिंदे व अनिल अलदार यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. यावेळी स्थानिक सर्पमित्र राजकुमार बिराजदार, अमोल बिराजदार, मल्लिकार्जुन हीरोळे आणि नागेश बिराजदार यांनी या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये मदत केली..सूची क्रमांक एक मधील वन्यजीवअतिशय दुर्मिळ असणारा हा साप वन्यजीव अधिनियम १९७२ च्या कायद्याअंतर्गत अनुसूची १(शेड्युल १) मध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे या सापाला एखाद्या वाघाइतकेच संरक्षण प्राप्त होते. यामुळे या घटनेची माहिती सहाय्यक उपवनसंरक्षक अजित शिंदे, वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रवीण गांगुर्डे आणि वनरक्षक श्रीशैल पाटील यांना देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.