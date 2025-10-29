सोलापूर

Solapur Politics: दिलीप मानेंचा प्रवेश निश्‍चित; कोणावर अन्याय नाही, ‘दक्षिण’च्या पदाधिकाऱ्यांना प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांचा शब्द

Dilip Mane’s Entry Confirmed: सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी थेट पक्ष कार्यालयासमोरच धरणे धरत माजी आमदार माने यांच्या प्रवेशाला विरोध दर्शवला. त्याची दखल घेत प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी बुधवारी (ता. २९) मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमात माने यांचा प्रवेश टाळला.
Political Balance Maintained: Dilip Mane to Join, Says State Congress President Chavan

Political Balance Maintained: Dilip Mane to Join, Says State Congress President Chavan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: माजी आमदार तथा बाजार समितीचे दिलीप माने यांच्या पक्ष प्रवेशाविरोधात सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २८) मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यांना निवेदन देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मात्र, कोणावर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही त्यांना देतानाच माने यांचा प्रवेश होणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Congress
district
Maharashtra Politics
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com