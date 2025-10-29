सोलापूर: माजी आमदार तथा बाजार समितीचे दिलीप माने यांच्या पक्ष प्रवेशाविरोधात सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. २८) मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. त्यांना निवेदन देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. मात्र, कोणावर अन्याय होणार नाही, याची ग्वाही त्यांना देतानाच माने यांचा प्रवेश होणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. .Sharad Pawar:'शरद पवारांच्या बैठकीला भाजप कार्यकर्त्याची उपस्थिती'; पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचा आरोप; खरटमलांना विचारला जाब.सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी थेट पक्ष कार्यालयासमोरच धरणे धरत माजी आमदार माने यांच्या प्रवेशाला विरोध दर्शवला. त्याची दखल घेत प्रदेश पातळीवरील नेत्यांनी बुधवारी (ता. २९) मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमात माने यांचा प्रवेश टाळला. त्यानंतर कार्यालयासमोर आंदोलन केलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीही बुधवारी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांची भेट घेत पक्षीय व्यासपीठावर आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा मार्ग अवलंबला. .प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी निवेदन स्वीकारतानाच कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेतली. यावेळी प्रदेश परिषद सदस्य हणमंतराव कुलकर्णी, तालुकाध्यक्ष संगप्पा केरके, शहर सरचिटणीस डॉ. शिवराज सरतापे, उत्तर सोलापूर माजी तालुकाध्यक्ष राम जाधव, विशाल गायकवाड, बाजार समितीचे संचालक अतुल गायकवाड, मंडल अध्यक्ष महेश देवकर, अर्जुन जाधव, जिल्हा चिटणीस यतीन शहा, सचिन पाटील, प्रशांत कडते उपस्थित होते..Solapur Crime: रिक्षा प्रवाशांना लुटणाऱ्या तिघी जेरबंद; चौथीचेही नाव उघड; बाळेतील आजीचा ऐवज वाढदिनीच चोरीला...पदाधिकाऱ्यांच्या भावना अन् प्रदेशाध्यक्षांचा शब्दअन्य पक्षातील नेत्यांना प्रवेश द्या, त्याला आमचा विरोध नाही. मात्र, कलंकित नेत्याला प्रवेश देऊ नका. ज्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली जाईल, अशा भावना पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांच्यासमोर मांडल्या. माजी आमदार माने यांच्यावर गैरव्यवहाराचे अनेक आरोप आहेत. त्यांनी आतापर्यंत भाजप कार्यकर्त्यांना त्रास दिला आहे. त्यांना प्रवेश दिल्यास पक्षात विस्कळितपणा येईल, याकडेही त्यांनी त्यांचे लक्ष वेधले. त्यावर आपल्याला पक्ष वाढवायचा आहे. त्यामुळे माने यांचा प्रवेश ठरलेला असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.