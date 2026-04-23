Solapur Crime News: जुन्या वादातून १८ वर्षीय सुजित राठोडचा खून; आरोपीच्या अटकेसाठी नातेवाईकांचा मृतदेहासह पोलीस ठाण्यात ठिय्या

मंगळवेढा : दिव्यांग असल्याच्या कारणावरून झालेल्या जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून तालुक्यातील बालाजी नगर येथे झालेल्या मारहाणीत 18 वर्षीय सुजित राठोड या तरुणांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.या घटनेनंतर यातील मुख्य आरोपीला तात्काळ अटक करा या मागणीसाठी नातेवाईकांनी थेट मृतदेह पोलीस ठाण्यात आणला.माझ्या लेकराची काही चूक नाही. माझ्या लेकराला न्याय द्या असा टाहो मुलाच्या आईने पोलीस ठाण्यासमोर फोडला. यावेळी उपस्थित ग्रामस्थ भावनावश झाले..या घटनेची फिर्याद सुभाष राठोड यांनी पोलीस स्टेशनला दाखल केले असून पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी सुभाष राठोड वय 49 जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात शिपाई म्णून कार्यरत असून त्यांच्या मोठा मुलगा रणजीत हा दिव्यांग असून त्याच्यावर सध्या वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत त्याच्या आजारपणावरून त्याच्या इतर मित्रांनी त्याला चिडवण्याचा प्रयत्न केला. तो तात्काळ रागाला जात असे .दि.20 एप्रिल रोजी सायंकाळी सहा वाजता ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरील हॉटेल जवळ या चिडवण्याच्या प्रकाराची पुनरावृत्ती होत असताना रंजीत राठोड यांच्या डोक्यावरची टोपी शशिकांत पवार यांनी काढून टाकल्याने तो चिडला त्याने शशिकांत पवार यांच्या गाडीला लाथ मारले या दरम्यान दोघात वाद झाला या वादात शशिकांत पवार यांनी त्याचा नातेवाईक सागर राठोड व भाऊ आशिष पवार यांना वाद झाल्याचे सांगून बोलावून घेतले.ते तिघे रणजीतला लाथा-बुक्यांनी मारहाण करीत होते व गावातील काही ग्रामस्थ हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असताना रणजीतचा भाऊ सुजित राठोड हा देखील तिथे आला..दरम्यान शशिकांत पवार यांने रस्त्यालगतचा दगड फेकून सुजित राठोड याला मारला त्यावेळी तो बेशुद्ध पडला इतर ग्रामस्थांनी हा वाद मिटवत त्याला घरी सोडले असता त्याने झालेला प्रकार वडील सायंकाळी सात वाजता कामावरून आल्यावर घातला व सकाळी त्याला या मारहाणीचा त्रास जाणू लागल्याने वडिलांनी त्याला मंगळवेढा खाजगी उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल केले असता त्याच्या डोक्यात रक्ताच्या गाठी झाल्याने त्याला पुढील उपचारासाठी सोलापूरला पाठवले सोलापूरच्या खाजगी रुग्णालयात उपचार प्रक्रिया सुरू असताना काल दि.22 रोजी सकाळी त्याचा मृत्यू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले या घटनेनंतर त्याचा मृतदेह शवविच्छेदन करून आज दुपारी दीडच्या सुमारास वाजता नातेवाईक पोलीस ठाण्यात घेऊन आले व यातील मुख्य आरोपीला तात्काळ अटक करा या मागणीसाठी आक्रमक झाले पोलीस निरीक्षक दत्तात्रय बोरीगिड्डे यांनी उपस्थित जमावाला शांत करत आरोपीला दोन दिवसात अटक करतो असे आश्वासन दिल्यानंतर उपस्थित जमाव व नातेवाईक शांत झाले शेवटी सायंकाळी चारच्या दरम्यान त्याच्या मृतदेहावर बालाजी नगर येथे अंतिम संस्कार करण्यात आले..दरम्यान या प्रकरणातील आरोपी सागर राठोड याला पोलिसांनी कालच ताब्यात घेतले. न्यायाधीश वृषाली पाटील यांच्यासमोर हजर केले असता 27 एप्रिल पर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली. आरोपीकडून अॅड रविकिरण कोळेकर व अॅड अमित शिंदे यांनी युक्तिवाद केला असून या प्रकरणाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नागेश बनकर करीत आहेत.