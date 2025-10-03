RSS 100 Years : सोलापुरात २२७० स्वयंसेवकांचे पथसंचलन; अनेक ठिकाणी पुष्पवृष्टी; राष्ट्रीय पंचसूत्रीची घोषणा

सोलापूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) पथसंचलन व उत्सवातून शतसाधनेची संघगर्जना करण्यात आली. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्ताने गुरुवारी (ता.२) सोलापूर शहरात सात नगरांच्या स्वयंसेवकांनी गणवेशात केलेले पथसंचलन शहरवासीयांसाठी ऐतिहासिक क्षण ठरला. सोलापूर शहरातून जवळपास १४ नगरांतील २ हजार २७० स्वयंसेवकांनी पथसंचलन व शस्त्रपूजन उत्सवात सहभागी होत देशभक्तीचे, शिस्तीचे दर्शन घडवले..घोषातील अनक, वंशी, वेणू, पनव, झल्लरी, शंख यांच्या तालावर पथसंचलनादरम्यान स्वयंसेवकांची शिस्त, एकता, तालबद्ध पाऊल नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत होती. तत्पूर्वी संचलन ‘संपत’ ठिकाणी संघ प्रार्थना घेण्यात आली. त्यानंतर संघाचे गुरू भगव्या ध्वजास शेकडो स्वयंसेवकांनी ध्वजप्रणाम केल्यानंतर नगराच्या शारीरिक प्रमुखांनी स्वयंसेवकांना प्रचल आज्ञा देताच स्वयंसेवकांनी पथसंचलनास सुरुवात केली. घोषाच्या तालावर खांद्यावर दंड घेत, स्वयंसेवकांचे प्रत्येक पाऊल अतिशय शिस्तबद्ध पद्धतीने पडत होते. शहरातील विविध मार्गावरून निघालेल्या संचलनावर नागरिकांनी पुष्पवृष्टी करत स्वागत केले. सार्वजनिक मंडळांनी मशिनद्वारे पुष्पवृष्टी करत संचलनाचे स्वागत करत पाठिंबा दर्शवला. महिलांनीही ओवाळणी करून सन्मान केला..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.पथसंचलन झाल्यानंतर उत्सवाच्या ठिकाणी शस्त्रपूजन करण्यात आले. शस्त्रपूजन म्हणजे आत्मसंरक्षण, समाजाचे रक्षण आणि राष्ट्राप्रती निष्ठा याचे ते प्रतीक असल्याने शताब्दी वर्षात या मूल्यांचे जतन करण्याचा संकल्प स्वयंसेवकांनी केला.या नगरांचे झाले पथसंचलनविडी घरकुल ई ग्रुप परमेश्वरी देवी मंदिर येथून केशवनगर, साक्षी गणपती, मल्लिकार्जुननगर येथून पंचमूर्ती नगरचे, सैफूल येथील कित्तुरनगर येथून रेवणसिद्धेश्वर नगरचे, दाजी पेठेतील श्रीराम मंदिर येथून अशोक नगरचे, तिरूमला पॅराडेज येथून दयानंद नगरचे, ढोबळे डी.एड. महाविद्यालय जुळे सोलापूर येथून हनुमान नगरचे, पाथरूट चौक येथून संभाजी नगरचे संचलन पार पडले. त्यानंतर शस्त्रपूजन उत्सवात राष्ट्रीय पंचसूत्री कार्यक्रमाबद्दल स्वयंसेवकांना उद्बोधन करण्यात आले..दयानंद नगरात सर्वांत मोठे संचलनसंघदृष्ट्या शहरात सोळा नगरांची रचना करण्यात आली आहे. त्यापैकी दयानंद नगरचे सर्वात मोठे संचलन संघदृष्ट्या दयानंद नगरचे ( भवानी पेठ परिसर) सर्वात मोठे पथसंचलन निघाले. या संचालनात ४११ स्वयंसेवक सहभागी झाले होते.चौदा नगरांपैकी सात नगरांचे रविवारी (ता.२८) पथसंचलन व शस्त्रपूजन यापूर्वीच झाले.सेवाभारतीतर्फे पूरग्रस्तांना मदतीचे आवाहनसेवाभारतीच्या माध्यमातून महापुरामुळे बाधित गावांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची मदत करण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले आहे. शिवस्मारक येथे या वस्तूंचे किट करण्याचे काम सुरू आहे. सफाई व आरोग्य विषयात स्वयंसेवक गावागावात जाऊन सेवाकार्य करत आहेत. पूरग्रस्त ठिकाणी सर्व स्वयंसेवकांनी व नागरिकांनीही मदत करावी, असे आवाहन सेवाभारतीतर्फे करण्यात आले आहे..संघदृष्ट्या नगरनिहाय स्वयंसेवकांची संख्यापंचमूर्तीनगर ः १९७, केशवनगर १६७, हनुमाननगर १५०, रेवणसिद्धेश्वर नगर ः ७५, विक्रमादित्यनगर ः ३०८, भावनाऋषीनगर ः १३२, संभाजीनगर ः ७७, अण्णा भाऊ साठे नगर ः १२५, माधवनगर ः ७६, मल्लिकार्जुननगर ः १३८, दयानंद नगर ः ४११, भगतसिंगनगर ः ६१, भवानी नगर ः १०८ अशोक नगर ः २४५ जणांचा सहभाग होता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.