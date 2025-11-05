सोलापूर

Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात नगराध्यक्षपदासाठी उच्च शिक्षित महिलांच्या दावेदारीची चर्चा

गेली पाच वर्षे अरुणा माळी या महिलेच्या हातात कारभार होता. आता पुन्हा महिलेच्याच हातात शहराच्या कारभाराची चावी गेल्यामुळे पुरुषांना थांबावे लागणार.
tejaswini kadam and supriya jagtap

हुकूम मुलाणी ​
मंगळवेढा - गेल्या अनेक महिन्यापासून शिवप्रेमी नागरिकासाठी अनावरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अखेर लोकार्पण झाले. याच दिवशी नगरपालिकेची आचारसंहिता लागू झाली. या अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने प्रा. तेजस्विनी कदम व प्रा. सुप्रिया जगताप यांच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीवरून नगराध्यक्षपदावरील आपली दावेदारी स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली.

