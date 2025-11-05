Mangalwedha News : मंगळवेढ्यात नगराध्यक्षपदासाठी उच्च शिक्षित महिलांच्या दावेदारीची चर्चा

मंगळवेढा - गेल्या अनेक महिन्यापासून शिवप्रेमी नागरिकासाठी अनावरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे अखेर लोकार्पण झाले. याच दिवशी नगरपालिकेची आचारसंहिता लागू झाली. या अनावरण सोहळ्याच्या निमित्ताने प्रा. तेजस्विनी कदम व प्रा. सुप्रिया जगताप यांच्या कार्यक्रमातील उपस्थितीवरून नगराध्यक्षपदावरील आपली दावेदारी स्पष्ट करण्याची संधी मिळाली..नगरपालिकेचे आरक्षण सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित आहे. गेली पाच वर्षे अरुणा माळी या महिलेच्या हातात कारभार होता. आता पुन्हा महिलेच्याच हातात शहराच्या कारभाराची चावी गेल्यामुळे पुरुषांना थांबावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत सध्या भारतीय जनता पार्टी कडून प्रा. तेजस्विनी कदम यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितल्याची चर्चा आहे..त्यांच्या कुटुंबाचे राजकीय वजन आहे शिवाय तेजस्विनी कदम यांच्या माहेरला मोठा राजकीय वारसा आहे. मंगळवेढा शहरात त्यांनी साहित्य, कला, सांस्कृतिक, या क्षेत्रात योगदान दिल्यामुळे साहजिकच थेट नगराध्यक्ष पदाची उमेदवारी त्यांनी मागितली असून त्यांच्या पातळीवरून आपण उमेदवारीसाठी योग्य आहे का? नाही हे पाहण्यासाठी गोपनीय सर्वे सुरू केला.तर प्रा. सुप्रिया जगताप यांनी देखील आपली दावेदारी व्यक्त केली असून, त्या देखील उच्च शिक्षित असून श्रीराम फाउंडेशनच्या माध्यमातून महिलांसाठी अनेक उपक्रम राबवले, पती व सासऱ्याचा राजकीय वारसा असून त्यांच्या सामाजिक राजकीय व सामाजिक कार्याचा फायदा होणार आहे..त्यामुळे काल आश्वारूढ पुतळा सोहळ्याच्या निमित्ताने या दोघींनी आपापल्या परीने महिला एकत्रित आणून अश्वारूढ पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यात उपस्थिती दाखवली. दरम्यान सायंकाळच्या सत्रात नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सध्या या दोघींच्या दावेदारी बद्दल शहरातून चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी या निवडणुका पक्ष चिन्हावर लढवण्याचे संकेत दिल्यामुळे मात्र आघाडी करून लढणाऱ्यांची गोची झाली..भाजप हा थेट नगराध्यक्षपदाची निवडणूक पक्ष चिन्हावर लढवणार हे जवळपास निश्चित झाले. अशा परिस्थितीत विधानसभा निवडणुकीत आ. समाधान आवताडे शी यांच्याशी जवळीक साधलेल्या राष्ट्रवादीचे मतदारसंघ अध्यक्ष अजित जगताप हे पत्नीसाठी नगराध्यक्ष पदाची तयारी केल्याने ते देखील निवडणूक लढवणार ठाम आहे.महायुती मधील तिसरा भिडू शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच कार्तिक वारीच्या निमित्ताने बबनराव अवताडे यांच्या संपर्क कार्यालयात भेट दिल्यामुळे शिवसेना देखील आपला उमेदवार या आखाड्यात उतरवण्याची शक्यता आहे..या भेटीत दरम्यान विधानसभेतील काँग्रेसचे पराभूत उमेदवार भगीरथ भालके यांची उपस्थिती राहिल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.त्यामुळे महायुतीमध्ये समन्वय राहणार नाही.तिन्ही पक्ष आपापसात भिडण्याची शक्यता वर्तवली जात असून महाविकास आघाडीमध्ये सध्या सावध पावले टाकली जात आहेत..त्यामुळे महाविकास आघाडीतील पक्ष देखील स्वतंत्रपणे लढणार की दामाजी कारखान्यात निवडणूकीत तयार झालेली समविचारी आघाडी राहणार की नव्या एका आघाडीची निर्मिती करून लढणार हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.शहरातील राजकारणाच्या केंद्रबिंदू ठरलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण देखील आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी स्थानिक नागरिकांच्या उपस्थित उरकण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.