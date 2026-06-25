सोलापूर

Mangalwedha News : राज्यातील महिला अत्याचाराच्या प्रलंबित खटले निकाली काढा; नसरापूर प्रकरणाच्या निकालानंतर अॅड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांची मागणी

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील 1 मे 2026 म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी नसरापूर परिसराला हादरवून टाकणारी एक घटना उघडकीस आली.
Advocate Komal Salunkhe Dhobale

Advocate Komal Salunkhe Dhobale

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - सरकारने केवळ या एकाच प्रकरणापुरती तत्परता न दाखवता, इतर सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निकालही असाच जलद गतीने लावावा, जेणेकरुन पीडितांच्या कुटुंबांना वेळेत न्याय मिळेल आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केले.

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