Mangalwedha News : राज्यातील महिला अत्याचाराच्या प्रलंबित खटले निकाली काढा; नसरापूर प्रकरणाच्या निकालानंतर अॅड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांची मागणी

मंगळवेढा - सरकारने केवळ या एकाच प्रकरणापुरती तत्परता न दाखवता, इतर सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा निकालही असाच जलद गतीने लावावा, जेणेकरुन पीडितांच्या कुटुंबांना वेळेत न्याय मिळेल आणि गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी व्यक्त केले..पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील 1 मे 2026 म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी नसरापूर परिसराला हादरवून टाकणारी एक घटना उघडकीस आली. अवघ्या साडेतीन वर्षांच्या एका निष्पाप बालिकेचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले आणि पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने तिचा खून करण्यात आला. या अमानुष घटनेचे पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रभरात उमटले..जनतेमधून तीव्र संताप व्यक्त होत होता आणि नराधम आरोपीला तत्काळ फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात होती.या खटल्याचा निकाल 55 दिवसात लागल्याने नसरापूर प्रकरणातील जलद निकाल हा कायदेव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून राज्यातील महिला सुरक्षेच्या मुद्यावरून सरकारवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत..या निकालावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल साळुंखे-ढोबळे म्हणाल्या की,नराधम आरोपी भीमराव कांबळे याला पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी आज (गुरुवार, 25 जून) दोषी घोषित केले. या जलद निकालामुळे पीडित कुटुंबाला कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे, याबद्दल असंवेदन सरकारचे आभार मानते. मात्र अजूनही या राज्यात महिला सुरक्षित नाही..अत्याचाराच्या शेकडो केसेस पेंडिंग असून त्या लवकरात लवकर निकाली काढण्याची गरज आहे. घटना घडलेल्या तारखेपासून आजपर्यंत अवघ्या 55 दिवसांत हा निकाल लागला असला तरी केवळ एका केसपुरते मर्यादित राहून चालणार नाही. आजही राज्यात महिलांवर आणि लहान मुलींवर होणारे अन्याय-अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच चालले आहेत. न्यायालयांमध्ये अशा अनेक केसेस आजही प्रलंबित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.